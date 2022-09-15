С ветерком по Лаагна теэ: девочка-подросток мчалась с друзьями со скоростью 115 км/ч

За рулем оказалась девочка-подросток, которая арендовала автомобиль через родительский аккаунт Bolt и решила прокатиться с ветерком со сверстниками, пишет Elu24. Вместе с девушкой в автомобиле находились еще двое несовершеннолетних. К счастью, полиция успела вмешаться и предотвратить худшее.

«Дорогие родители! Вчера на Лаагна теэ полиция зафиксировала скорость автомобиля 115 км/ч. Автомобилем управляла 15-летняя девушка, использовав аккаунт Bolt Drive, принадлежащий ее маме, она арендовала автомобиль и решила проверить его возможности. Вместе с девушкой в автомобиле находились еще двое несовершеннолетних», – обратилось Ида-Харьюское отделение полиции к родителям на своей странице в Facebook, призывая внимательнее следить за своими детьми.

«Как удачно, что полиция смогла вмешаться и ничего страшного не произошло. Знайте, чем занимается ваш ребенок», – призывают родителей полицейские.

Полицейская машина. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

Девочка-подросток не осознавала серьезности своего поступка

Представитель Ида-Харьюского отделения полиции Мари-Лийс Мёльдер сказала Elu24, что, к сожалению, девушка не понимала серьезности своего поступка.

«Мы также связались с ее родителями и попросили их убедиться, что девушка больше не сможет арендовать автомобиль с помощью их аккаунта», – пояснил Мёльдер.

По словам Мёльдер, полиция долгое время предпочитает не наказывать молодых людей там, где это возможно, а воздействовать на их поведение другими методами, такими как восстановительное правосудие, чтобы заставить их задуматься об опасности их поступков и повлиять на то, чтобы они больше так не поступали.