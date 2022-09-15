Королевский стражник рухнул в обморок во время службы у гроба Елизаветы II

Один из королевских стражников, охраняющих гроб с Ее Величеством, похоже, не выдержал напряжения и буквально рухнул в обморок со ступеньки. Присутствующие бросились на помощь мужчине, о текущем состоянии которого на данный момент пока ничего неизвестно.