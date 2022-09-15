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Королевский стражник рухнул в обморок во время службы у гроба Елизаветы II

Limon.ee
Королевский стражник рухнул в обморок во время службы у гроба Елизаветы II
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Траурная церемония
Траурная церемония Фото: POOL

В это время в Вестминстерском дворце в Лондоне проходит церемония прощания с Елизаветой II, которую похоронят 19 сентября в Виндзоре. На траурной церемонии не обошлось без инцидента, пишет «Стархит».

Один из королевских стражников, охраняющих гроб с Ее Величеством, похоже, не выдержал напряжения и буквально рухнул в обморок со ступеньки. Присутствующие бросились на помощь мужчине, о текущем состоянии которого на данный момент пока ничего неизвестно.

К слову, вплоть до утра 19 сентября с Королевой могут проститься все желающие. 

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