В это время в Вестминстерском дворце в Лондоне проходит церемония прощания с Елизаветой II, которую похоронят 19 сентября в Виндзоре. На траурной церемонии не обошлось без инцидента, пишет «Стархит».
Королевский стражник рухнул в обморок во время службы у гроба Елизаветы II
Королевский стражник рухнул в обморок во время службы у гроба Елизаветы II
Один из королевских стражников, охраняющих гроб с Ее Величеством, похоже, не выдержал напряжения и буквально рухнул в обморок со ступеньки. Присутствующие бросились на помощь мужчине, о текущем состоянии которого на данный момент пока ничего неизвестно.
К слову, вплоть до утра 19 сентября с Королевой могут проститься все желающие.
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