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Анна Старшенбаум обнажила грудь для мужского глянца и пожалела об этом

Limon.ee
Анна Старшенбаум обнажила грудь для мужского глянца и пожалела об этом
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Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум Фото: Shutterstock

Но, справившись с собой, актриса вновь повторила эротический опыт, сообщает Topnews.

 Известная российская актриса Анна Старшенбаум, год назад украсила собой рейтинг 100 самых сексуальных женщин России по версии популярного мужского журнала MAXIM, заняв в нем почетное 25-е место.

Старшенбаум впервые попала на обложку этого журнала в июне 2009 года. Анна тогда полностью обнажила грудь и показала себя в различных откровенных позах, спровоцировав интригующий анонс глянца. «Анна Старшенбаум. Мы знаем, что бы ты сделал с ней этим летом!» — красовалось на обложке.

Однако позже в одном из интервью актриса призналась, что не стоило так откровенничать с публикой, выставляя напоказ свое тело. «Это действительно тот шаг, за который я до сих пор себя корю. Но в подушку не плачу», – говорит Анна.

Но, видимо, артистке нравится наступать на грабли, или гонорар был уж очень привлекателен, но Старшенбаум снялась для MAXIM еще раз — в 2017 году. И хотя новая фотосессия получилась не такой горячей, как предыдущая, но тоже взволновала читателей журнала и поклонников артистки.

Тем более, что в интервью для того выпуска Старшенбаум обратилась к мужчинам с горячим призывом. «Я считаю, что в последнее время у женщин яиц стало больше, чем у мужиков. Мужчины! Соберитесь, что ли, я не знаю…»

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