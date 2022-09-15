Анна Старшенбаум обнажила грудь для мужского глянца и пожалела об этом

Известная российская актриса Анна Старшенбаум, год назад украсила собой рейтинг 100 самых сексуальных женщин России по версии популярного мужского журнала MAXIM, заняв в нем почетное 25-е место.

Старшенбаум впервые попала на обложку этого журнала в июне 2009 года. Анна тогда полностью обнажила грудь и показала себя в различных откровенных позах, спровоцировав интригующий анонс глянца. «Анна Старшенбаум. Мы знаем, что бы ты сделал с ней этим летом!» — красовалось на обложке.

Однако позже в одном из интервью актриса призналась, что не стоило так откровенничать с публикой, выставляя напоказ свое тело. «Это действительно тот шаг, за который я до сих пор себя корю. Но в подушку не плачу», – говорит Анна.

Но, видимо, артистке нравится наступать на грабли, или гонорар был уж очень привлекателен, но Старшенбаум снялась для MAXIM еще раз — в 2017 году. И хотя новая фотосессия получилась не такой горячей, как предыдущая, но тоже взволновала читателей журнала и поклонников артистки.