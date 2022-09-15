ВИДЕО ⟩ Сильно! Жена Пьера Нарцисса подралась с его любовницей

Вечер памяти Пьера Нарцисса, который скоропостижно ушел из жизни в июне, состоялся в Москве 13 сентября. И мероприятие не обошлось без скандала – бывшая жена «фабриканта» и его любовница подрались.

Как пишет СтарХит , близкий друг и концертный директор Нарцисса Сергей Дворцов лично растаскивал женщин. По его словам, на вечере памяти «фабриканта» был только близкий круг. В их числе Катя Лель, Ирина Ортман, Михаил Гребенщиков. Вечером, под конец мероприятия, пришла любовница Нарцисса Пьера – Ксения Грин.

«Как к себе домой! Лера просто вышвырнула ее. Та ушла, начала кому-то звонить. Через 10 минут стала долбиться в заведение, где все проходило. Вышла охрана, мы и гости были в шоке», – говорит Дворцов.

«Она ее чуть не убила! Все это закончилось нарядом полиции. Валерия написала заявление, Грин тоже — обвинила Леру в нанесении побоев. Вот так прошел вечер памяти Пьера…», – добавил источник.

Валерия Калачева уже просила Грин не лезть в семью, не распространять о Нарциссе ложную информацию. Калачева говорит, что Пьер всегда жил с ней, то, что они развелись, ничего не значит. Она считает, что у Пьера Нарцисса нет внебрачных детей, она с ним была до последнего в больнице и знает все о его последних отношениях.