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ВСЯ ПЕРЕДЕЛАННАЯ ⟩ Опубликовано фото молодой жены Павла Прилучного до пластики

Limon.ee
Опубликовано фото молодой жены Павла Прилучного до пластики
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Пластическая операция. Иллюстративное фото
Пластическая операция. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Эксперт раскрыл все операции актрисы, пишет Topnews.

Не успела свадьба 34-летнего Павла Прилучного и 26-летней Зепюр Брутян отгреметь, как СМИ начали интересоваться жизнью молодоженов. В частности, интерес вызывает молодая актриса, которая прославилась ролью в сериале «Клетка». До этого она снималась в малоизвестных проектах.

Известно, что Зепюр Брутян родилась в Москве, с детства занималась танцами, вокалом, гимнастикой. Ее мама преподавала танцы, папа занимался бизнесом. СМИ отмечают, что у девушки были деньги на пластические операции.

Как рассказал Александр Вдовин в беседе с порталом Woman.ru, Зепюр точно меняла себе нос, лоб и губы. «Можно предположить, что актриса сделала ринопластику, эндоскопический лифтинг лба и прибегла к пластике губ – операции булхорн», – говорит эксперт.

Отмечается, что ранее Зепюр обладала крупным восточным носом, который со временем превратился в изящный и задорно вздернутый. На последних фото у актрисы кончик носа уже, он приподнят, а был опущен. «Аккуратнее стала выглядеть и спинка носа. В целом можно сказать, что нос по сравнению с тем, что было раньше, стал меньше и более деликатным», – комментирует хирург.

Красиво вздернутые брови Зепюр – это результат операции. Лоб стал чуть больше из-за эндоскопического лифтинга. И, благодаря пластике, актриса получила пухлые губы – их не достичь только с помощью филлеров. Хирург обращает внимание на то, что сейчас верхняя и нижняя губа жены Павла Прилучного слегка вывернуты. Именно это и дает визуально больший объем.

Интересно, что бывшая жена Прилучного, Агата Муцениеце, признавалась, что изменила в себе только зубы.

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