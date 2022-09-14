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СПОКОЙНО, ГОСПОЖА ХЕЛЬМЕ ⟩ Балаган на инфочасе в Рийгикогу: слово «идиот» из уст одного из депутатов вызвало в парламенте настоящий хаос

Кристийна Рейманд Limon.ee
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Балаган на инфочасе в Рийгикогу: слово «идиот» из уст одного из депутатов вызвало в парламенте настоящий хаос
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Хелле-Мооника Хельме.
Хелле-Мооника Хельме. Фото: Kuvatõmmis videost

Пожалуй, нет лучшего реалити-шоу, чем то, что проходит в Рийгикогу! «Наша речь должна быть уважительной. Не только когда микрофон включен, но и когда он выключен», – призвал сегодня депутатов к порядку председатель Рийгикогу Юри Ратас, пишет Elu24.

На сегодняшнем инфочасе в Рийгикогу произошел досадный инцидент, когда слово «идиот» из уст одного из депутатов вызвало в парламенте настоящий хаос.

Во время инфочаса премьер-министр Кая Каллас говорила перед членами Рийгикогу о ценах на электроэнергию и экономии, когда откуда-то из зала послышались голоса. Внезапно премьер-министр замолчала и посмотрела на Хелле-Моонику Хельме. «Госпожа Хельме, спокойно, госпожа Хельме! Мне кажется, кричать «идиот» в этом зале неуместно. Может, вы позволите мне закончить ответ другому члену Рийгикогу», – сказала Каллас, которая из-за шума перестала отвечать на вопрос.

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