Пожалуй, нет лучшего реалити-шоу, чем то, что проходит в Рийгикогу! «Наша речь должна быть уважительной. Не только когда микрофон включен, но и когда он выключен», – призвал сегодня депутатов к порядку председатель Рийгикогу Юри Ратас, пишет Elu24.
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СПОКОЙНО, ГОСПОЖА ХЕЛЬМЕ ⟩ Балаган на инфочасе в Рийгикогу: слово «идиот» из уст одного из депутатов вызвало в парламенте настоящий хаос
Балаган на инфочасе в Рийгикогу: слово «идиот» из уст одного из депутатов вызвало в парламенте настоящий хаос
На сегодняшнем инфочасе в Рийгикогу произошел досадный инцидент, когда слово «идиот» из уст одного из депутатов вызвало в парламенте настоящий хаос.
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