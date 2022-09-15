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Фотограф и активная жительница Нарвы Анна Маркова: чтобы перестать бояться Нарвы, нужно сюда приехать

Эдгар Гергель Ремо Тынисмяэ
Фотограф и активная жительница Нарвы Анна Маркова: чтобы перестать бояться Нарвы, нужно сюда приехать
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Анна Маркова и Эдгар Гергель
Анна Маркова и Эдгар Гергель Фото: Ремо Тынисмяэ

В Нарве очень много талантливых и активных жителей, с которыми приятно общаться, а их мысли настолько интересны, что должны быть услышаны далеко за пределами этого приграничного города. 

Молодой фотограф Анна Маркова помогала организовывать фестиваль Station Narva в этом году, кроме того, в Кренгольмском квартале была открыта ее выставка, а на прошлых выходных она даже учила нарвитян и гостей города танцевать зумбу. Анна дала интервью порталу Limon, в котором рассказала о своей профессии, танцах и жизни в регионе.

– Анна, что вы замечаете, когда фотографируете различных людей, на что обращаете внимание? 

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