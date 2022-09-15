Фотограф и активная жительница Нарвы Анна Маркова: чтобы перестать бояться Нарвы, нужно сюда приехать

Молодой фотограф Анна Маркова помогала организовывать фестиваль Station Narva в этом году, кроме того, в Кренгольмском квартале была открыта ее выставка, а на прошлых выходных она даже учила нарвитян и гостей города танцевать зумбу. Анна дала интервью порталу Limon, в котором рассказала о своей профессии, танцах и жизни в регионе.