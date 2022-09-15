Класс! Группа ДДТ представила клип на новую песню «В раю одиноко»

«Как победить в проигранной драке? Как извиниться перед тем, кто не с нами?» – звучит в куплете песни, в припеве которой автор рассуждает, «возможно ли снова эту жизнь прожить, без тоски и тревоги вернуться к началу?», и говорит о безнадежности в гламурном раю, где скучно и пусто.