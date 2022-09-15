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Класс! Группа ДДТ представила клип на новую песню «В раю одиноко»

Limon.ee
Класс! Группа ДДТ представила клип на новую песню «В раю одиноко»
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Фото: Скриншот видео Youtube

14 сентября, в день рождения участницы группы Алёны Романовой, ДДТ выпустила клип на новую песню «В раю одиноко». Он снят без декораций, на белом фоне, и только дым тянется среди музыкантов группы, играющих и поющих в черно-белых одеждах (режиссерами выступили сам Юрий Шевчук и Артём Онащенко), пишет Фонтанка.

«Как победить в проигранной драке? Как извиниться перед тем, кто не с нами?» – звучит в куплете песни, в припеве которой автор рассуждает, «возможно ли снова эту жизнь прожить, без тоски и тревоги вернуться к началу?», и говорит о безнадежности в гламурном раю, где скучно и пусто.

На стриминговых платформах песня должна появиться 15 сентября.

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