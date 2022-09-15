История длиною в 55 лет: смотри, как менялась упаковка любимого эстонского плавленого сыра Merevaik

Возвращаясь к деятельности моего отца, не могу не отметить, что именно он заложил основы производства плавленого сыра в Эстонии. Однако производство плавленого сыра было вызвано необходимостью спасти запасы сыра, которые простаивали в закрытых во время войны сыроварнях молочных заводов. Существует только один способ спасти сыр, который долгое время пролежал без движения и в некоторой степени испортился: сделать его снова полностью съедобным путем переплавки. После войны молочные заводы в Пярну и Вильянди перешли под управление моего отца. Необходимо было провести тщательную инвентаризацию складов, посчитать оставшиеся пригодные к употреблению сыры, а также те, которые полностью сгнили. По правде говоря, оставалось достаточно, чтобы открыть новую фабрику по переработке. Завод был построен под одной крышей с мельницей и электростанцией Ыйзу. Именно там началось производство плавленого сыра. Интересно отметить, что технология производства плавленого сыра сегодня остается практически такой же, как и во времена отца. Это означает, что наиболее оптимальный вариант и правильные решения были найдены еще тогда, путем кропотливых проб и ошибок.