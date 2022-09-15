На бутерброд, в суп, соус или подливу – это лакомство знакомо каждому с детства. Вкус и вид этого плавленого сыра остается неизменным уже 55 лет. Конечно, речь идет о Merevaik!
История длиною в 55 лет: смотри, как менялась упаковка любимого эстонского плавленого сыра Merevaik
Любимый плавленый сыр Merevaik хорошо знаком ни одному поколению, его любят как взрослые, так и дети. За все время существования бренда Merevaik, рецептура и дизайн плавленого сыра практически не подвергались кардинальным изменениям.
В честь 55 Дня рождения плавленого сыра мы познакомим вас с несколькими интересными фактами о продукте, историей его появления, а также покажем, как с годами менялась упаковка знакомого с детства продукта.
Несколько интересных фактов:
- В год продается около 5 миллионов баночек Меревайка
- Всего на сегодняшний день произведено около 250 миллионов баночек плавленого сыра
- Житель Эстонии в среднем съедает 3 баночки Меревайка в год
- Дизайн Меревайка выполнен Тынисом Винтом
На упаковке изображена светловолосая девушка у Балтийского моря, которая любит носить янтарь в качестве украшения. Плавленый сыр назван так за свой желтый, блестящий вид, похожий на янтарь, встречающийся в прибрежных водах Балтики.
Как появился плавленый сыр Меревайк?
В Эстонии производство плавленого сыра было вызвано необходимостью спасти запасы сыра, пролежавшие в закрытых сыроварнях во время войны. Именно с помощью переплавки залежавшиеся сыры можно было снова сделать съедобными. Плавленые сыры изготавливаются из твердых, полумягких и мягких сыров, идеальный рецепт плавленого сыра обычно включает в себя несколько различных видов сыра. В процессе производства добавляются вкусовые добавки, благодаря которым, как правило, и появляются новые названия.
Начало производства плавленых сыров в Эстонии
После Второй мировой войны появилась необходимость спасти залежавшийся в частных сыроварнях сыр. Из 800 тонн сыра, произведенных в Эстонии в 1939 году, 700 тонн было произведено частной промышленностью. Плавленый сыр начали производить в Ыйзу (Вильяндимаа) под руководством Рууди Кыухкна (отец Тийта Кыухкна).
Тийт Кыухкна вспоминает: в 1938 году мои родители переехали в Ыйзу, где отец стал управляющим Ыйзуской сыроварни.
Возвращаясь к деятельности моего отца, не могу не отметить, что именно он заложил основы производства плавленого сыра в Эстонии. Однако производство плавленого сыра было вызвано необходимостью спасти запасы сыра, которые простаивали в закрытых во время войны сыроварнях молочных заводов. Существует только один способ спасти сыр, который долгое время пролежал без движения и в некоторой степени испортился: сделать его снова полностью съедобным путем переплавки. После войны молочные заводы в Пярну и Вильянди перешли под управление моего отца. Необходимо было провести тщательную инвентаризацию складов, посчитать оставшиеся пригодные к употреблению сыры, а также те, которые полностью сгнили. По правде говоря, оставалось достаточно, чтобы открыть новую фабрику по переработке. Завод был построен под одной крышей с мельницей и электростанцией Ыйзу. Именно там началось производство плавленого сыра. Интересно отметить, что технология производства плавленого сыра сегодня остается практически такой же, как и во времена отца. Это означает, что наиболее оптимальный вариант и правильные решения были найдены еще тогда, путем кропотливых проб и ошибок.
Позже отец помог открыть производство плавленых сыров в Пярну, Таллинне и Тарту. Плавленые сыры производились в этих местах до 1960-х годов, позже осталось только производство в Пярну.
Неизменность вкуса и качества
Меревайк – это классический, давно известный плавленый сыр, состав, рецептура и упаковка которого оставались практически неизменной на протяжении всех 55 лет.
Плавленый сыр изготавливается из смеси сыров, подвергавшихся длительной выдержке, что придает ему особый характерный вкус. За все время существования рецепт Меревайка был адаптирован только один раз, когда появились особенно мягкие упакованные сыры, которые также требовали немного более мягкого плавленого сыра. Меревайк изготавливается из различных натуральных сыров и не содержит консервантов. Масло, используемое для приготовления плавленого сыра, всегда является эстонским маслом, а не растительным жиром.