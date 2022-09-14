Космические драмы и неудачи в любви: астролог назвала самые опасные дни ретроградного Меркурия

Меркурий начал обратное движение ещё 9 сентября, в зодиаке Весы, отвечающем за партнёрство и баланс. Наступил тот самый период, когда о себе напомнят бывшие возлюбленные. Не рискуйте долгосрочными отношениями с нынешним партнёром из-за мимолётной сентиментальности или вспыхнувшей вдруг страсти. 23 сентября Меркурий покинет Весы и войдёт в практичную Деву, что сделает вторую половину периода ретроградности особенно интенсивной. Энергия Девы ориентирована на детали и продуктивность, однако в период обратного движения наименьшей планеты Солнечной системы всё это рискует превратиться в беспокойство и пустую суету.

Берегите силы и помните, что 2 октября этот сложный период закончится. Минимизировать влияние Меркурия можно осторожностью и аккуратностью в делах. Перепроверьте два раза, дошли ли ваши сообщения, так ли поняты слова. Перечитывайте всё, что подписываете, будьте внимательны, даже набирая ПИН-код в банкомате. Не верьте устным обещаниям, требуйте письменных гарантий