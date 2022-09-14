ВИДЕО ⟩ В волости Раэ загорелся Mercedes-Benz, стоявший перед домом: мы сидели в гостиной и...

«Мы сидели в гостиной, старшая дочь пришла в гости, мы разговаривали», – вспоминает Иво, что происходило за несколько мгновений до того, как его автомобиль, припаркованный перед его домом, загорелся.

В субботу вечером около восьми часов в доме появился неприятный запах гари. «Поскольку рядом гаражи и оттуда время от времени доносятся какие-то запахи, потому что внутри много печей, мы не обращали на это особого внимания», – заявил Иво, добавив, что тогда его жена отправилась закрыть полуоткрытую дверь на балкон.