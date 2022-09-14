По словам Иво, который живет в Юри, волость Раэ, он не приставал ни к чьей жене и у него хорошие отношения с коллегами. Несмотря на это, кто-то поджёг его серебристый Mercedes-Benz в субботу вечером, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ В волости Раэ загорелся Mercedes-Benz, стоявший перед домом: мы сидели в гостиной и...
В волости Раэ загорелся Mercedes-Benz, стоявший перед домом: мы сидели в гостиной и...
«Мы сидели в гостиной, старшая дочь пришла в гости, мы разговаривали», – вспоминает Иво, что происходило за несколько мгновений до того, как его автомобиль, припаркованный перед его домом, загорелся.
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