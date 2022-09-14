ФОТО ⟩ «Эстонская русалка» получила награду мирового значения за свой короткометражный фильм

«Невероятно, но я получила первую голливудскую награду за свой короткометражный фильм Mermaid on the Mission («Русалка на задании» – прим. ред.), – говорит Мерле Лийванд, пловчиха из Эстонии, которая рада очередному достижению. Она объяснила порталу Elu24, что получила звание глобального лидера мнений за ценный вклад в защиту океанов, планеты и общества.