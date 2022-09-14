Мерле Лийванд, эстонская пловчиха, живущая во Флориде, США, известна как русалка, которая на протяжении многих лет устанавливала рекорды, плавая в моноласте, одновременно собирая мусор в океане. Теперь к ее коллекции наград добавилось звание глобального лидера мнений, пишет Elu24.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ «Эстонская русалка» получила награду мирового значения за свой короткометражный фильм
«Эстонская русалка» получила награду мирового значения за свой короткометражный фильм
«Невероятно, но я получила первую голливудскую награду за свой короткометражный фильм Mermaid on the Mission («Русалка на задании» – прим. ред.), – говорит Мерле Лийванд, пловчиха из Эстонии, которая рада очередному достижению. Она объяснила порталу Elu24, что получила звание глобального лидера мнений за ценный вклад в защиту океанов, планеты и общества.