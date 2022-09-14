Щедрая бабушка: какое наследство от Елизаветы II получат принц Уильям и Кейт

Как пишут западные журналисты, английский монарх завещала Уильяму и его жене Кэтрин 128 тысяч акров земли в 20 разных графствах на территории Великобритании и Национальный парк Дартмур.

Теперь, по подсчетам экспертов, состояние принца возросло с 34 миллионов до 1,1 миллиарда фунтов. Что, впрочем, никак не мешает наследнику престола продолжать частично жить на деньги налогоплательщиков.