Как минимум еще неделю вы точно будете видеть вездесущие новости о британской королевской семье. Теперь таблоиды рассказывают, какое наследство якобы оставила Елизавета II своему старшему внуку — принцу Уильяму, пишет Super
Щедрая бабушка: какое наследство от Елизаветы II получат принц Уильям и Кейт
Щедрая бабушка: какое наследство от Елизаветы II получат принц Уильям и Кейт
Как пишут западные журналисты, английский монарх завещала Уильяму и его жене Кэтрин 128 тысяч акров земли в 20 разных графствах на территории Великобритании и Национальный парк Дартмур.
Теперь, по подсчетам экспертов, состояние принца возросло с 34 миллионов до 1,1 миллиарда фунтов. Что, впрочем, никак не мешает наследнику престола продолжать частично жить на деньги налогоплательщиков.
Полный текст завещания будет прочитан семье королевы позже. Журналисты узнают инсайдерскую информацию о делении имущества, видимо, уже после похорон.