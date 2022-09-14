Принципиальная позиция: Светлана Лобода заявила об отмене концертов в Германии

Певица отметила, что на приобретенных поклонниками билетах медиапартнером был указан Первый канал, что является ошибкой. Лобода подчеркнула, что ответственность за перенос концертов лежит на организаторах, а также заявила, что выступит только тогда, когда все билеты с неправильно указанной информацией будут заменены.