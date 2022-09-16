Дата вашего рождения – не случайный набор цифр!
Узнайте, какой магический дар вы получили в день своего рождения
Совпадений не существует. Всё в нашем мире происходит с какой-то целью, пишет cluber.com.ua.
Кстати, с точки зрения алхимии, оккультизма и нумерологии дата вашего рождения – не случайный набор цифр. Она свидетельствует о волшебном даре, который вы получили, когда пришли в этот мир. И, о котором, кстати, можете даже не подозревать.
Не имеет значения, верите вы в это или нет. Даже если вы никогда не пытались вычислить эту информацию – ваш дар всегда с вами. Согласитесь, было бы очень несправедливо так и не узнать о нём. Ведь в нём – ваша сила, о которой вы даже не догадываетесь.
Например, если вы родились 1 августа 1978 года, расчеты будут следующими: 1 + 8 + 1 + 9 + 7 + 8 = 34 = 3+4=7.
Как вы убедитесь вскоре, полученное число имеет огромное значение. На основе полученных знаний вы узнаете о то, о чем даже не подозревали.
Цифра 1. Волшебство
Если вы получили в результате вычислений цифру «1», то знайте, что эта цифра означает Созидание, Творение.
А еще у таких людей – невероятная воля. Но, должны предупредить вас: старайтесь не манипулировать и не использовать свой дар для того, чтобы контролировать всех и всё вокруг.
Ваш Дар: волеизъявление & отвага
Цифра 2. Эмпатия
Вы очень чувствительны к энергии, которая нас окружает. Намного больше, чем остальные люди. Вот почему вы уже с раннего детства умеете чувствовать и понимать других людей. Умеете сострадать и сочувствовать.
Ваш магический дар находится в сердце, хотите ли вы этого или нет. А также – в «третьем глазе».
Вы можете использовать этот дар для того, чтобы облегчать боль других людей. Также – для быстрого восстановления своей энергии, когда «заземляетесь» и устанавливаете контакт с природой.
Эта цифра символизирует три фазы Луны. Вы являетесь «инструментом и проводником» Триединой Богини. Об этой Богине написано в трактате английского писателя Роберта Грейвса «Белая богиня». Согласно представлениям Грейвса, Триединая богиня (сам он называл её «Белой Богиней Рождения, Любви и Смерти») почитается в формах «девы», «матери» и «старухи», которые соответствуют трем стадиям женской жизни и трем фазам Луны: молодая, полная и убывающая.
Поэтому в вас одновременно присутствует сила творения и сила разрушения. В народе часто говорят: «Будь осторожен со своими желаниями». Так знайте – это о вас. Дело в том, что все ваши мысли и желания легко могут воплотиться в реальность.
Цифра «четыре» символизирует 4 элемента нашей Земли: Огонь, Воду, Воздух и Землю. Ваша сущность находится в идеальном балансе со всеми этими 4 стихиями, поэтому вы очень рациональны и очень умны.
Ваш Дар: элементальная магия
Цифра 5. Спиритуалист
Цифра «5» символизирует пятый элемент – Дух (Эфир, как его называли в древнегреческой магии). Рождённые под этой цифрой, находятся в постоянном контакте с духовным царством. Они легко могут вызывать силы из потустороннего мира и общаться с ними.
Ваш Дар: контакт с духами & магия Предков
Номер 6. Ученик Солнца
Цифра 6 символизирует Солнце и всё, что с ним связано с ним. Следовательно, вы обладаете мощнейшим потоком энергии внутри. Ваш магический Дар берёт своё начало от Солнца. А значит вы – практически всемогущи.
Ваш Дар: ритуальная магия & исцеление
Номер 7. Ученик Луны
Цифра 7 символизирует Луну и всю ее магию. Ваш магический дар – это чистая и необузданная магия Луны.
Еще один дар – это то, что ваши мечты, как правило, носят пророческий характер. Как только вы о чем-то начинаете мечтать – это немедленно исполняется. Если вы с умом и мудростью будете пользоваться своим даром, то сможете творить чудеса!
Ваш Дар: видения & вещие Мечты
Цифра 8 считается одной из самых магических. Если ваш день рождения связан с «8», то вы обладаете огромной магической силой.
У вас внутри «встроен» своеобразный компас, и вы точно знаете, что правильно, а что – нет.
Последняя цифра из списка символизирует объединение всего вышеперечисленного. Это ворота, где всё заканчивается и начинается снова. Вот почему вы видите вещи, как никто другой.
Вы артистическая и творческая натура, поэтому видите мир и людей «нестандартно» – с разных фокусов и перспектив. А значит вы можете лечить и исцелять.