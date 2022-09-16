Узнайте, какой магический дар вы получили в день своего рождения

Совпадений не существует. Всё в нашем мире происходит с какой-то целью, пишет cluber.com.ua.

Кстати, с точки зрения алхимии, оккультизма и нумерологии дата вашего рождения – не случайный набор цифр. Она свидетельствует о волшебном даре, который вы получили, когда пришли в этот мир. И, о котором, кстати, можете даже не подозревать.

Не имеет значения, верите вы в это или нет. Даже если вы никогда не пытались вычислить эту информацию – ваш дар всегда с вами. Согласитесь, было бы очень несправедливо так и не узнать о нём. Ведь в нём – ваша сила, о которой вы даже не догадываетесь.

Итак, чтобы вычислить свой волшебный дар, сделайте следующее: сложите цифры даты своего рождения: день, месяц, год. Суммируйте, пока не получите одну цифру.

Например, если вы родились 1 августа 1978 года, расчеты будут следующими: 1 + 8 + 1 + 9 + 7 + 8 = 34 = 3+4=7.

Как вы убедитесь вскоре, полученное число имеет огромное значение. На основе полученных знаний вы узнаете о то, о чем даже не подозревали.

Цифра 1. Волшебство

Если вы получили в результате вычислений цифру «1», то знайте, что эта цифра означает Созидание, Творение.

Считается, что под этим числом рождаются люди с самыми могущественными магическими способностями. У них существует ключ к царству волшебства.