15 сентября в галерее Stockmann прошел показ мод #Stockmannstyle нового осенне-зимнего сезона. Стилисты универмага очень мудро подошли к вопросу утелпения, предложив надевать сразу по две шапки и несколько курток, свитеров, чтобы не превратиться в льдинку. Попробуем?
ЧТО КУПИЛИ НАШИ ИЗВЕСТНЫЕ МОДНИКИ? ⟩ Носим по две шапки и несколько курток зараз: таллиннский универмаг Stockmann показал, как пережить грядущие холода
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Ключевыми словами для осенне-зимней моды стали непринужденная элегантность и комфорт, при этом особое внимание уделяется качеству.
Когда мы говорим с вами про то, что оверсайз теряет популярность, мы немножечко лукавим. С одной стороны, летом было много голого тела, открывающие живот топы, но зимой и осенью хочется закрыться. Значит, отдаем предпочтение свободным и мешковатым силуэтам.
Мягкий трикотаж и аксессуары сочетаются с платьями, носятся с ботинками на толстой подошве и сапогами, а также с великолепным пушистыми жакетами или стегаными куртками. Ещё один безусловный лидер среди текстур – трикотаж. Речь не только о свитерах, но и о трикотажных платьях, топах, юбках. Они тянутся, да, но не становятся менее любимыми.
Не теряют своей актуальности и широкие брюки. Модницам нужно забыть про любимые джинсы скинни и обратить внимание на прямые джинсы или прямые кожаные брюки. А верх должен быть свободным. Акцент куртке или пиджаку можно придать пояском — тем самым подчеркнёте ещё и талию. Силуэт должен оставаться воздушным.
Узкие джинсы, приталенные пиджаки и блузки лучше отложить на дальнюю полку шкафа, как и приталенные рубашки и блузки с выточками и закругленным низом. Несомненно, мода конца 90-х - начала 2000-х годов возвращается, но немного в другой форме.
Кожа – это лидер. Total кожа: коричневая, чёрная, терракотовая, винная, любая... Причём кожаными могут быть рубашка, брюки, бомбер и даже пуховик. Здесь кому насколько комфортно.
Маленькие сумочки, которые так долго были на первом месте и весь мир бросил их носить, у нас еще в тренде. Но появляются и большие, объёмные, свободные сумки. Что до обуви, то главный хит осеннего сезона – платформа. Уродливая, но что делать? Сейчас можно смело носить ботильоны и лоферы на высокой платформе. Такие модели считаются практичными и помогают визуально увеличить рост и станут прекрасным дополнением практически к любому образу.
Акцентной вещью стал головной убор. Если пальто или пуховки белого или кремового цвета мало кто рискнет выгуливать в ноябрьский дождь или мокрый снег, то пестрые шапки и беретки - легко. Они и прогонят осеннюю хандру, и точно сделают вас выделяющимся из серой массы.
В общем, этой осенью утепляемся, добываем красивые, эффектные, фактурные вещи, не боимся декоративных элементов. Ну и, конечно же, аксессуары – не забывайте про них. Осенью можно носить крупные, яркие, броские украшения а-ля золотые. Вперёд!
Мужская осенняя мода – это нестареющая классика, вещи из качественных материалов и тщательно продуманный крой, дающий хорошую посадку. В этом сезоне на пике популярности кардиган, напоминающий дедушкин, вязаные вещи, создающие уют и в которых тепло.
Какие цвета в одежде в моде осенью 2022-го? За основу стилисты рекомендуют взять бежевый или карамельный, шоколадно-коричный оттенок. Яркие акценты стоит делать за счет апельсинового (его много, и этот цвет радует глаз), терракотового или насыщенно красного, вплоть до бургунди.
Цветовая палитра состоит из четких цветов, легко сочетаемых с любыми другими, с яркими и пастельными. Особенно полюбился дизайнерам и производителям одежды лавановый цвет, его предлагают носить и мужчинам, и женщинам.
Осенью и зимой правят бал классические узоры: геометрические принты, полоска, клетка. Красивый свекольно-красный цвет – более спокойная альтернатива пикантной и бывшей популярной несколько лет старой розе. Модные серые и зеленые цвета, которые выделяются в мужской осенней моде, хорошо сочетаются с привычными для осени красками - лососевым, теплым оранжевым и темно-зеленым.
«Потребители хотят покупать одежду, которая прослужит долго и сохранит свою ценность на вторичном рынке. Это четко отражено в наших коллекциях этой осени и зимы: качественные материалы, удобные детали и стремление к долговечности изделий», – говорт Марика Юханди, менеджер по продажам таллиннского универмага Stockmann.