ЧТО КУПИЛИ НАШИ ИЗВЕСТНЫЕ МОДНИКИ? ⟩ Носим по две шапки и несколько курток зараз: таллиннский универмаг Stockmann показал, как пережить грядущие холода

Мы также узнали, какие вещи на осень-зиму уже приобрели наши знаменитости!

Ключевыми словами для осенне-зимней моды стали непринужденная элегантность и комфорт, при этом особое внимание уделяется качеству.

Когда мы говорим с вами про то, что оверсайз теряет популярность, мы немножечко лукавим. С одной стороны, летом было много голого тела, открывающие живот топы, но зимой и осенью хочется закрыться. Значит, отдаем предпочтение свободным и мешковатым силуэтам.

Мягкий трикотаж и аксессуары сочетаются с платьями, носятся с ботинками на толстой подошве и сапогами, а также с великолепным пушистыми жакетами или стегаными куртками. Ещё один безусловный лидер среди текстур – трикотаж. Речь не только о свитерах, но и о трикотажных платьях, топах, юбках. Они тянутся, да, но не становятся менее любимыми.

Не теряют своей актуальности и широкие брюки. Модницам нужно забыть про любимые джинсы скинни и обратить внимание на прямые джинсы или прямые кожаные брюки. А верх должен быть свободным. Акцент куртке или пиджаку можно придать пояском — тем самым подчеркнёте ещё и талию. Силуэт должен оставаться воздушным.

Узкие джинсы, приталенные пиджаки и блузки лучше отложить на дальнюю полку шкафа, как и приталенные рубашки и блузки с выточками и закругленным низом. Несомненно, мода конца 90-х - начала 2000-х годов возвращается, но немного в другой форме.