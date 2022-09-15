Общается с деревьями, возит с собой сиденье для унитаза и требует глажки шнурков: причуды Карла III

Похоже, каждую командировку Карла III его слуги воспринимают чуть ли не как каторгу. Так, им приходится возить с собой не только предметы гигиены и подушки, но и весь спальный гарнитур! Журналист и писатель Том Бауэр рассказал в своей книге, что тогда еще принц, запланировавший поездку к другу с Камиллой, потребовал полной замены мебели в комнате для гостей.

За день до приезда к приятелю прибыл грузовик с вещами для его спальни, среди них была ортопедическая кровать, постельное белье, а также его собственное сиденье для унитаза, специальная туалетная бумага, виски на его выбор, вода в бутылках и две картины с пейзажами Шотландского нагорья. Бауэр отметил, что больше наследника престола не приглашали обратно...

Внимателен 73-летний король и к еде, о чем рассказал бывший менеджер кулинарной команды Уэльса Грэм Тинсли. «Принц Чарльз не любит шоколад, он не любит кофе и не любит чеснок. Поэтому мы должны учитывать эти вещи, когда создаем для него меню», — отмечал Тинсли.