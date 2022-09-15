Слухи о странностях принца Чарльза бытуют давно. Новый король Британии настолько щепетилен в будничных делах, что пользователи Сети удивляются терпеливости его персонала, пишет «Стархит».
Общается с деревьями, возит с собой сиденье для унитаза и требует глажки шнурков: причуды Карла III
Похоже, каждую командировку Карла III его слуги воспринимают чуть ли не как каторгу. Так, им приходится возить с собой не только предметы гигиены и подушки, но и весь спальный гарнитур! Журналист и писатель Том Бауэр рассказал в своей книге, что тогда еще принц, запланировавший поездку к другу с Камиллой, потребовал полной замены мебели в комнате для гостей.
За день до приезда к приятелю прибыл грузовик с вещами для его спальни, среди них была ортопедическая кровать, постельное белье, а также его собственное сиденье для унитаза, специальная туалетная бумага, виски на его выбор, вода в бутылках и две картины с пейзажами Шотландского нагорья. Бауэр отметил, что больше наследника престола не приглашали обратно...
Внимателен 73-летний король и к еде, о чем рассказал бывший менеджер кулинарной команды Уэльса Грэм Тинсли. «Принц Чарльз не любит шоколад, он не любит кофе и не любит чеснок. Поэтому мы должны учитывать эти вещи, когда создаем для него меню», — отмечал Тинсли.
Так, вдобавок к кроватям король всегда велел брать с собой и атрибуты для ужина. «Куда бы он ни отправлялся на банкет, он всегда берет с собой несколько вещей, которые нужно поставить на стол. Он всегда берет с собой маленькую серебряную емкость с морской солью «Мэлдон» и свою любимую подушечку. Вы всегда можете определить место принца Чарльза, сидящего за столом, потому что там есть все его мелочи», — добавил экс-менеджер.
Приближенные Чарльза отмечают и его любовь к яйцам, трехминутная готовка которых — дело не из простых. «Обычно приготовление яйца всмятку занимает около пяти минут. Так что представьте себе это изнеженное яйцо… оно будет очень, очень мягким. Принц Чарльз потребовал вареное яйцо, очищенное от кожуры и спрятанное под листьями салата. Затем он разминал листья салата с яйцами, чтобы получилась заправка, немного похожая на майонез. А теперь, если вы можете представить, как чистите яйцо, которое варилось всего несколько минут, — вам придется готовить по нескольку яиц за раз, потому что в конечном итоге вы разобьете их в процессе!» — удивлялся Грэм.
Также известно, что наследник Елизаветы II так трепетно относится к природе, что даже общается с деревьями! «Чарльз часто дружески пожимает ветку, чтобы пожелать ей всего наилучшего», — говорит источник.
Король публично рассуждал на эту тему с жителями страны во время бушующей пандемии. «Я знаю, что очень многие люди в этот ужасно трудный год стали больше ценить деревья и другие зеленые насаждения вокруг них. Поэтому, учитывая, сколько времени требуется дереву для созревания, мы обязаны сажать деревья сейчас, чтобы будущие поколения могли ими наслаждаться», — настаивал он.