Не только женщины могут похвастаться любовью строить козни. Среди мужчин тоже нередко встречаются личности мстительные и злопамятные. Чаще всего эти сильные отрицательные качества прослеживаются у обладателей следующих четырех имен, пишет Life.
Эти имена носят самые злопамятные и мстительные мужчины
Артур
Даже если на внешность мужчина по имени Артур окажется невероятно привлекательным, не стоит забывать, что характер у него далеко не сахар. Носитель этого имени не только редкостный скряга, экономящий на всём, но ещё и злопамятный. Тема денег для Артура болезненна, поэтому все обиды, связанные с нею, мужчина помнит до конца жизни. Мстительности обладателю этого имени тоже не занимать. Артур очень чувствителен к отказам в отношениях, поэтому сделает всё, лишь бы его несостоявшаяся партнёрша пожалела, что они не вместе.
Денис
У мужчин с этим именем часто бывает болезненное эго. Дениса очень легко задеть, и он ввиду злопамятности затаит негатив, может даже окрестить обидчика заклятым врагом. По этой же причине никогда не просите помощи у обладателя этого имени просто так. Всегда благодарите Дениса, иначе он сделает вас должником и сам выберет цену своих услуг. А если такому парню откажут, можете не сомневаться, что Денис придумает гениальную месть. Ведь одна из особенностей человека с этим именем — прекрасные аналитические способности и хорошо развитая логика.
Руслан
Двуличие Руслана делает из него сразу и мстительного, и злопамятного человека, который может притворяться кем угодно. Ради своих целей мужчина с этим именем заводит полезные знакомства или выгодные отношения с женщинами. Пока кто-то серьёзно не заденет его чувств, никогда не узнает, на что на самом деле способен озлобленный Руслан. Носитель имени придумает грандиозную месть, чтобы покарать злодея и сделать ему в несколько раз больнее. Тщеславие и жажда быстрой известности и богатства иногда заставляют Руслана использовать друзей и знакомых и даже жертвовать ими в разных ситуациях.
Станислав
Обладатель имени Станислав – человек со сложным и переменчивым нравом. Он может пользоваться популярностью у десятка женщин, но отказ одной конкретной будет вспоминать ещe долгое время. Носитель этого имени всегда помнит все свои обиды. А ещё Станислав не любит проигрывать, поэтому часто, когда не повезло, находит способ отомстить обидчику. Но не сразу: Стас придерживается тактики долгосрочности. Этому парню необходимо слышать восхищение в свою сторону, чтобы на него глядели и завидовали, хотя в большинстве случаев именно так смотрит на всех сам Станислав.