Этим летом цены на электроэнергию в Эстонии достигли исторического рекорда. Стоимость электроэнергии для больницы Курессааре за август была более чем в три раза выше, чем за август прошлого года, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ «Мы идем по очень скользкому пути»: больница Курессааре сравнила счет за электроэнергию с прошлым годом
Больница Курессааре на своей страничке в Facebook сравнила счета за электричество, сопоставив прошлый год с нынешним.
Разница ошеломляет! Если в прошлом году больнице пришлось заплатить за электричество в августе 17 040 евро, то в этом году счет за август составил 55 947 евро.
«Увеличение составляет 328 процентов. Это прогресс!» – пишет больница в Facebook.
В комментариях люди соглашаются, что увеличение значительное. «Только вчера в семейном кругу мы обсуждали, что дома всегда можно немного сэкономить, а в больницах этого сделать нельзя. Как они сейчас выживают?!» – пишет один из комментаторов. «Довольно жестокий рост...», – говорит другой.
Председатель правления Курессаареской больницы Мярт Кылли на следующий день написал на странице больницы в Facebook, что расходы на электроэнергию в больнице, как и ожидалось, в августе были рекордно высокими.
«Люди спрашивают, как обстоят дела в больницах. Ответ заключается в том, что все так же, как и у домашних хозяйств, и у других предприятий. Это означает откладывание инвестиций, прекращение непервостепенных покупок, замораживание улучшений условий труда и повышения зарплаты сотрудникам, задержку оплаты счетов партнерам, обналичивания грантов, получения кредитов (если кто-то еще их дает), а в худшем случае – банкротство», – говорит руководитель больницы.
«Говоря в целом, нам не нужно рассуждать о том, как обстоят дела в больницах и проводятся ли там операции при свечах. Речь идет о нашем населении в целом, и в конечном итоге об общей занятости. Каждое рабочее место, потерянное из-за стоимости потребляемой энергии, означает человека, который переходит на пособие, не потребляет, не платит необходимые налоги и в целом имеет меньше финансовой энергии. Мы двигаемся по очень скользкому пути», – подытожил Кылли.