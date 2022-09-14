ФОТО ⟩ «Мы идем по очень скользкому пути»: больница Курессааре сравнила счет за электроэнергию с прошлым годом

Больница Курессааре на своей страничке в Facebook сравнила счета за электричество, сопоставив прошлый год с нынешним.

Разница ошеломляет! Если в прошлом году больнице пришлось заплатить за электричество в августе 17 040 евро, то в этом году счет за август составил 55 947 евро.

«Увеличение составляет 328 процентов. Это прогресс!» – пишет больница в Facebook.

В комментариях люди соглашаются, что увеличение значительное. «Только вчера в семейном кругу мы обсуждали, что дома всегда можно немного сэкономить, а в больницах этого сделать нельзя. Как они сейчас выживают?!» – пишет один из комментаторов. «Довольно жестокий рост...», – говорит другой.

Председатель правления Курессаареской больницы Мярт Кылли на следующий день написал на странице больницы в Facebook, что расходы на электроэнергию в больнице, как и ожидалось, в августе были рекордно высокими.

«Люди спрашивают, как обстоят дела в больницах. Ответ заключается в том, что все так же, как и у домашних хозяйств, и у других предприятий. Это означает откладывание инвестиций, прекращение непервостепенных покупок, замораживание улучшений условий труда и повышения зарплаты сотрудникам, задержку оплаты счетов партнерам, обналичивания грантов, получения кредитов (если кто-то еще их дает), а в худшем случае – банкротство», – говорит руководитель больницы.