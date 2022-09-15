112 СЛУШАЕТ ⟩ Cтарик, застрявший в спальном мешке и отравления через розетку: странные звонки, поступающие в службу спасения во время полнолуния

Эксперт по связям со СМИ Центра реагирования на чрезвычайные ситуации Гертту Бланк приводит статистику за вторую неделю сентября. «На прошлой неделе на номер службы спасения было сделано 22 515 звонков (21 090 неделей ранее). Ежедневное количество звонков колебалось от 2 900 до 3 500, при этом наибольшее количество звонков было в прошлую пятницу, 9 сентября, когда количество звонков составило 3 489», – сказал Бланк.

Специалист колл-центра службы спасения. Фотография является иллюстративной. Фото: Häirekeskus

За неделю помощь была отправлена 8 180 раз: скорая помощь – 4 732, спасатели – 348, полиция – 2 434 и комплекс – 666 раз. Бланк говорит, что ряд звонков не квалифицируется как экстренная помощь. Она приводит несколько примеров звонков, поступивших в центр экстренной помощи во время полнолуния 11 сентября и за несколько дней до него.

«Звонит пожилая женщина, которая довольно часто обращается в службу 112. Чаще всего ее звонки относились скорее к социальной помощи, нежели к скорой. На это раз женщина жаловалась на соседа сверху. Она уверяла, что сосед заливает ее печным топливом (она использовала термин «мазут»). Звонившая заявила, что она чувствует запах газа и боится, что сосед хочет ее поджечь. Она обосновала конфликт с соседом тем, что мужчина хочет заполучить ее квартиру. Весь разговор длился в общей сложности 11 минут, причем говорила в основном звонившая».

«В центре внимания звонка в этот раз было то, что ей не нравится сосед сверху».