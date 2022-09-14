Опытные кулинары рассказали о правильной технологии приготовления плова, которая позволит создать идеальное блюдо, пишет belnovosti.by.
Секрет идеального плова: в какой последовательности нужно закладывать продукты
Важным нюансом является не только выбор сорта риса и моркови, но и последовательность закладки ингредиентов.
Если учесть этот момент, то продукты отдадут максимум полезных элементов и сделают блюдо невероятно вкусным и ароматным.
Чтобы сделать все правильно, нужно обратиться к классическому рецепту. По-узбекски плов – это «палов ош».
В заглавных буквах и зашифрована верная последовательность ингредиентов.
Продукты для плова закладывают в следующей очередности:
- П – пиёз (лук);
- А - аёз (морковь);
- Л - лахм (мясо);
- О – олио (жир);
- В – вет (соль);
- О - об (вода);
- Ш - шалы (рис).
Не менее важным нюансом является выбор мясной составляющей. Традиционно используют баранину. Берут лопатку, грудину или заднюю часть.
Но в данном случае можно отойти от канонического варианта и дать волю вкусу и фантазии. Например, можно использовать свинину, говядину, курятину или индейку.
Однако кулинары со стажем предупредили, что телятина не насытит плов нужным ароматом и вкусом.