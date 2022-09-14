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Секрет идеального плова: в какой последовательности нужно закладывать продукты

Limon.ee
Секрет идеального плова: в какой последовательности нужно закладывать продукты
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Плов. Иллюстративное фото
Плов. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Опытные кулинары рассказали о правильной технологии приготовления плова, которая позволит создать идеальное блюдо, пишет belnovosti.by.

Важным нюансом является не только выбор сорта риса и моркови, но и последовательность закладки ингредиентов.

Если учесть этот момент, то продукты отдадут максимум полезных элементов и сделают блюдо невероятно вкусным и ароматным.

Чтобы сделать все правильно, нужно обратиться к классическому рецепту. По-узбекски плов – это «палов ош».

В заглавных буквах и зашифрована верная последовательность ингредиентов.

Продукты для плова закладывают в следующей очередности:

  • П – пиёз (лук);
  • А - аёз (морковь);
  • Л - лахм (мясо);
  • О – олио (жир);
  • В – вет (соль);
  • О - об (вода);
  • Ш - шалы (рис).

Не менее важным нюансом является выбор мясной составляющей. Традиционно используют баранину. Берут лопатку, грудину или заднюю часть.

Но в данном случае можно отойти от канонического варианта и дать волю вкусу и фантазии. Например, можно использовать свинину, говядину, курятину или индейку.

Однако кулинары со стажем предупредили, что телятина не насытит плов нужным ароматом и вкусом.

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