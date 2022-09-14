Секрет идеального плова: в какой последовательности нужно закладывать продукты

Важным нюансом является не только выбор сорта риса и моркови, но и последовательность закладки ингредиентов.

Если учесть этот момент, то продукты отдадут максимум полезных элементов и сделают блюдо невероятно вкусным и ароматным.

Чтобы сделать все правильно, нужно обратиться к классическому рецепту. По-узбекски плов – это «палов ош».

В заглавных буквах и зашифрована верная последовательность ингредиентов.

Продукты для плова закладывают в следующей очередности:

П – пиёз (лук);

А - аёз (морковь);

Л - лахм (мясо);

О – олио (жир);

В – вет (соль);

О - об (вода);

Ш - шалы (рис).

Не менее важным нюансом является выбор мясной составляющей. Традиционно используют баранину. Берут лопатку, грудину или заднюю часть.

Но в данном случае можно отойти от канонического варианта и дать волю вкусу и фантазии. Например, можно использовать свинину, говядину, курятину или индейку.