Сергей Детков возвращается в Эстонию с новым стендап концертом!
Из Stand UP на ТНТ в Эстонию: в Таллинне выступит украинский комик Сергей Детков
Из Stand UP на ТНТ в Эстонию: в Таллинне выступит украинский комик Сергей Детков
Сергей Детков – комик из Украины, который знаком зрителю по едким шуткам из «Прожарки» на ТНТ4, где он прожаривал Руслана Белого и Юрия Дудя, а также по смелым выступлениям в «Открытом Микрофоне на ТНТ», «Stand Up на ТНТ», таким популярным проектам Labelcom, как «Что было дальше?» и «СОЗВОН».
Все эти проекты в прошлом, но осталось неизменным то, что Сергей – это человек, который не боится правдиво шутить на самые острые темы!
СЕРГЕЙ ДЕТКОВ в рамках своего тура по странам Балтии выступит со своей сольной Stand Up программой в Kinomaja, Tallinn
22 сентября, 20:00, Uus 3, Tallinn
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