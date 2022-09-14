Из Stand UP на ТНТ в Эстонию: в Таллинне выступит украинский комик Сергей Детков

Сергей Детков – комик из Украины, который знаком зрителю по едким шуткам из «Прожарки» на ТНТ4, где он прожаривал Руслана Белого и Юрия Дудя, а также по смелым выступлениям в «Открытом Микрофоне на ТНТ», «Stand Up на ТНТ», таким популярным проектам Labelcom, как «Что было дальше?» и «СОЗВОН».