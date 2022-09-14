ВИДЕО ⟩ Король Великобритании Карл III выругался из-за испачкавшей его ручки

Новый король Великобритании Карл III выругался из-за ручки, чернила которой испачкали его пальцы. Это произошло, когда король делал запись в книге посетителей официальной резиденции в Северной Ирландии – в замке Хиллсборо.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как Карл III ошибается с датой. Затем он уточняет день у персонала и исправляет дату, после чего понимает, что из ручки вытекли чернила и испачкали его руку.