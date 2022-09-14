Момент гневной реакции нового британского монарха сняли на видео.
ВИДЕО ⟩ Король Великобритании Карл III выругался из-за испачкавшей его ручки
Король Великобритании Карл III выругался из-за испачкавшей его ручки
Новый король Великобритании Карл III выругался из-за ручки, чернила которой испачкали его пальцы. Это произошло, когда король делал запись в книге посетителей официальной резиденции в Северной Ирландии – в замке Хиллсборо.
В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как Карл III ошибается с датой. Затем он уточняет день у персонала и исправляет дату, после чего понимает, что из ручки вытекли чернила и испачкали его руку.
В какой-то момент монарх с негодованием восклицает: «О, Господи, ненавижу это». После этого ручку тут же забирают и передают жене Карла III – королеве-консорту Камилле.
«Я не выношу эту проклятую штуку. Каждый чертов раз», – возмущается при этом король.
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