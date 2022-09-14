В мультфильм ввели нового героя. У Пеппы появилась подружка-одноклассница Пенни Белый Медвежонок. Пенни воспитывается в семье лесбиянок, сообщает The Guardian.
В мультфильме «Свинка Пеппа» впервые представили семью лесбиянок
Всемирно известный мультфильм «Свинка Пеппа» пополнил свой состав персонажей однополой парой. Это первый случай за 18-летнюю историю мультфильма, когда в сюжете появилась семья, родители которой являются ЛГБТК+.
В эпизоде «Семьи» персонаж по имени Пенни объявляет, что ее опекунами является пара белых медведей-лесбиянок. «Я живу с мамой и другой мамой. Одна мама - врач, а другая мама готовит спагетти», – объясняет она, после чего зрителям показывают, как троица садится за семейный обед.
Это стало результатом многолетней кампании за то, чтобы в мультфильме были показаны более разнообразные семьи. Петиция с просьбой убедить создателей сериала включить в программу однополую семью появилась два года назад и собрала почти 24 000 подписей.
Ранее многосерийный мультфильм «Свинка Пеппа» попал в заголовки газет после того, как Борис Джонсон похвалил его за то, что он является примером «силы британского творчества», заявив, что он принес экономике Великобритании 6 миллиардов фунтов стерлингов благодаря экспорту в 118 стран, с тематическими парками в Великобритании, США и Китае.