В мультфильме «Свинка Пеппа» впервые представили семью лесбиянок

Всемирно известный мультфильм «Свинка Пеппа» пополнил свой состав персонажей однополой парой. Это первый случай за 18-летнюю историю мультфильма, когда в сюжете появилась семья, родители которой являются ЛГБТК+.

В эпизоде «Семьи» персонаж по имени Пенни объявляет, что ее опекунами является пара белых медведей-лесбиянок. «Я живу с мамой и другой мамой. Одна мама - врач, а другая мама готовит спагетти», – объясняет она, после чего зрителям показывают, как троица садится за семейный обед.

Это стало результатом многолетней кампании за то, чтобы в мультфильме были показаны более разнообразные семьи. Петиция с просьбой убедить создателей сериала включить в программу однополую семью появилась два года назад и собрала почти 24 000 подписей.