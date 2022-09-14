Не от мира сего: ТОП-4 самых странных знаков Зодиака

Рак

Представители данного знака Зодиака подвержены резким перепадам настроения и зачастую совершают поступки, непонятные окружающим. Зачастую даже сами Раки не понимают, как им удается сначала лучиться от счастья и быть самыми милыми на свете, а уже через пару минут представлять из себя безрадостную, угрюмую или агрессивную личность.

Весы

Вечно сомневающимся в себе Весам с трудом даются решения, даже самые простые, не требующие особых энергозатрат. Кроме того, многие экстрасенсы рождены именно под этим знаком Зодиака, что само по себе является очень странным и наводит на определенные мысли.

Скорпион

Обладающие от рождения сильной энергетикой и умением манипулировать людьми, представители данного знака Зодиака действительно могут возглавить рейтинг самых странных. При этом Скорпионам, которые обожают мистику и сверхестественное, плевать на чужое мнение и пересуды.

Водолей