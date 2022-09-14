СЭКОНОМИТЕ! ⟩ Семь способов оставаться свежей, не принимая душ

Наносите дезодорант не утром, а вечером

Вопреки распространенному мнению, дезодорант лучше наносить перед сном, а не сразу после душа. Дезодоранты и антиперспиранты эффективнее действуют в условиях минимальной влажности. Когда человек спит, потоотделение уменьшается, поэтому работа дезодоранта будет более эффективной. А чтобы освежить запах с утра, просто слегка коснитесь антиперспирантом кожи подмышками перед выходом из дома.

Пользуйтесь духами для волос

В отличие от обычных духов, они созданы с учетом особенностей человеческих волос и придают им приятный аромат, не пересушивая их.

Мойте ноги с мылом

Про эту часть тела многие забывают, хотя она имеет большое значение. В течение дня на наших ступнях появляется множество бактерий, поэтому их нужно тщательно мыть с мылом при каждом приеме душа, а затем вытирать насухо, чтобы не создавать благоприятную для бактерий среду.

Не надевайте узкие джинсы

Если вы пропустили ежедневный душ, не надевайте ничего слишком облегающего (например, джинсы-скини). Теплые участки тела, как правило, начинают пахнуть быстрее остальных, а в сочетании с плотной, недышащей одеждой этот эффект усиливается. Пах — это область, где запахи появляются особенно легко, так что лучше надеть что-то легкое и дышащее.

Сухой шампунь для волос