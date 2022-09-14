На утренний душ нет времени, а смущать окружающих неприятным запахом нет желания. Эти приёмы помогут вам оставаться свежей день, два (или даже три), советует novochag.ru.
СЭКОНОМИТЕ! ⟩ Семь способов оставаться свежей, не принимая душ
Наносите дезодорант не утром, а вечером
Вопреки распространенному мнению, дезодорант лучше наносить перед сном, а не сразу после душа. Дезодоранты и антиперспиранты эффективнее действуют в условиях минимальной влажности. Когда человек спит, потоотделение уменьшается, поэтому работа дезодоранта будет более эффективной. А чтобы освежить запах с утра, просто слегка коснитесь антиперспирантом кожи подмышками перед выходом из дома.
Пользуйтесь духами для волос
В отличие от обычных духов, они созданы с учетом особенностей человеческих волос и придают им приятный аромат, не пересушивая их.
Мойте ноги с мылом
Про эту часть тела многие забывают, хотя она имеет большое значение. В течение дня на наших ступнях появляется множество бактерий, поэтому их нужно тщательно мыть с мылом при каждом приеме душа, а затем вытирать насухо, чтобы не создавать благоприятную для бактерий среду.
Не надевайте узкие джинсы
Если вы пропустили ежедневный душ, не надевайте ничего слишком облегающего (например, джинсы-скини). Теплые участки тела, как правило, начинают пахнуть быстрее остальных, а в сочетании с плотной, недышащей одеждой этот эффект усиливается. Пах — это область, где запахи появляются особенно легко, так что лучше надеть что-то легкое и дышащее.
Сухой шампунь для волос
Этот косметический продукт — настоящее чудо, если нет возможности принять душ. Грязные волосы легко начинают пахнуть, особенно если кожа головы склонна к потоотделению. Чтобы избежать этого, нанесите немного сухого шампуня на волосы и аккуратно вмассируйте его в корни.
Наносите духи правильно
Брызнуть духами на одно запястье и затем потереть им другое — неправильно. Это разбавляет аромат, и он не будет держаться долго. Вместо этого наносите немного духов на все места, где есть пульс — на запястья, сгибы локтя и шею. Тепло этих областей поможет аромату держаться дольше. А еще наносите духи сразу после того, как приняли душ. Влага на коже тоже помогает сохранять запах. Главное — не переусердствуйте.
Избавьтесь от запаха обуви
Для борьбы с неприятным запахом от обуви, насыпьте в нее небольшое количество детской присыпки. Это поможет сохранять ее сухой изнутри и замедлит рост бактерий. Кроме того, можно сбрызнуть обувь дезодорантом.