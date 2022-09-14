32-летняя Джулия Фокс выбрала пикантный образ для Недели моды в Нью-Йорке. Актриса стала гостьей модного шоу, пишет thevoicemag.ru.
Грудь еле поместилась: Джулия Фокс в провокационном наряде появилась на Неделе моды
Звезда фильма «Неограненные алмазы» обожает эпатажные наряды. Неделя моды в Нью-Йорке — отличный повод для того, чтобы выгулять откровенные образы. Джулия гордится своим сексуальным телом и часто показывает полуобнаженную фигуру.
Бывшая возлюбленная Канье Уэста посетила очередной показ, куда пришла в пикантном образе. Фокс надела тонкий топ-бандо, который едва прикрывал грудь и мини-юбку с низкой посадкой и меховой отделкой. Актриса накинула на плечи укороченную шубу из искусственного меха. Образ дополнили меховая сумочка и кожаные ботильоны на высоком каблуке.
Джулия известна своими нетрадиционными макияжами. На вечеринке она появилась с широкими стрелками и высветленными бровями. Фокс отказалась от помады и использовала обычный бальзам для губ, чтобы они выглядели ухоженными. Актриса распустила волосы и не стала делать замысловатую укладку.
Поклонники оценили стильный образ Джулии.