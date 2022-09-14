Опубликовано видео с 56-летней Хлебниковой, обгоревшей в пожаре

В Сети обсуждают свежие кадры с Мариной Хлебниковой, которая 10 месяцев назад пережила чудовищных пожар в своей квартире. Лишь чудом артистка избежала смерти, за ее жизнь боролись врачи.

Во время пожара Марина Хлебникова получила ожоги половины тела. Долгое время ее держали в реанимации на ИВЛ. Сейчас же Марина Хлебникова выглядит вполне нормально. Особенно учитывая ее возраст – 56 лет. В опубликованном видео певица поздравляет Москву с днем рождения.

Подписчики в комментариях отмечают великолепный вид и поздравляют с успешным восстановлением. В августе 2022 года Марина Хлебникова уже выходила в свет. Артистка появилась на похоронах поэта Германа Витке. Тогда в СМИ отметили, что Хлебникову сложно узнать – она была в парике и в длинных перчатках.