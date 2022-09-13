ФОТО И ВИДЕО ⟩ Увлекательная личная жизнь чиновницы Таллиннской горуправы вызвала негодование читателя

В редакцию портала Elu24 пришло анонимное бумажное письмо, автор которого выразил недовольство тем, что Аннели Панталон, работающая в сфере культуры и досуга в Таллиннской горуправе, помимо основной работы занимается бурлеском.

Сама чиновница не видит в этом ничего неуместного. Она заверила Elu24, что разделяет работу и личную жизнь, и предположила, что письмо могло быть отправлено ее обиженным бывшим мужем.