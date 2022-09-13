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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Увлекательная личная жизнь чиновницы Таллиннской горуправы вызвала негодование читателя

Геттер Трумси
Увлекательная личная жизнь чиновницы Таллиннской горуправы вызвала негодование читателя
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Anonüümset kodanikku riivab see, et Tallinna linnavalitsuse ametnik tegeleb burleskiga.
Anonüümset kodanikku riivab see, et Tallinna linnavalitsuse ametnik tegeleb burleskiga. Фото: Kuvatõmmis Youtube'i videost/Elu24 kollaaž

«Вечером мы крутим своими голыми попками и трясем грудью перед похотливыми зрителями, а днем ​​делаем детские представления и принимаем решения о культурной жизни города»... Так остроумно начинается анонимное письмо, присланное порталу Elu24.

В редакцию портала Elu24 пришло анонимное бумажное письмо, автор которого выразил недовольство тем, что Аннели Панталон, работающая в сфере культуры и досуга в Таллиннской горуправе, помимо основной работы занимается бурлеском.

Сама чиновница не видит в этом ничего неуместного. Она заверила Elu24, что разделяет работу и личную жизнь, и предположила, что письмо могло быть отправлено ее обиженным бывшим мужем.

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