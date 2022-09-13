«Вечером мы крутим своими голыми попками и трясем грудью перед похотливыми зрителями, а днем делаем детские представления и принимаем решения о культурной жизни города»... Так остроумно начинается анонимное письмо, присланное порталу Elu24.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Увлекательная личная жизнь чиновницы Таллиннской горуправы вызвала негодование читателя
Увлекательная личная жизнь чиновницы Таллиннской горуправы вызвала негодование читателя
В редакцию портала Elu24 пришло анонимное бумажное письмо, автор которого выразил недовольство тем, что Аннели Панталон, работающая в сфере культуры и досуга в Таллиннской горуправе, помимо основной работы занимается бурлеском.
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