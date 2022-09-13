ГАЛЕРЕЯ ⟩ Нам не страшен кризис: 800 тысяч евро инвестировано в популярный эстонский шоколад, представлены новые вкусы

Один из самых любимых эстонцами брендов Kalev решил бросить вызов конкурентам и представил новые вкусы шоколада, изготовленного по секретному рецепту. Их будут производить на одном из крупных заводов в Эстонии, в этот проект инвестировано свыше 800 тысяч евро. Во время закрытого мероприятия в художественном центре Kai журналисты смогли первыми отведать новинки сезона, которые уже с сентября поступят на прилавки магазинов страны. Это три совершенно разных вкуса, всё это молочный шоколад: смесь банановой начинки с тоффи и клубникой, сочетание воздушного риса с клубникой и третий вкус – с лесными орехами, молочной начинкой и тоффи.