Четвертьфиналов Eesti Laul в этом году не будет! Главный продюсер конкурса: для этого должно быть больше ресурсов

В эфире Raadio 2 главный продюсер конкурса Eesti Laul Томи Рахула сообщил, что сегодня с полудня можно представлять песни на конкурс. «Сегодня день, с которого мы ожидаем песни», – говорит Томи.

Сколько стоит представить песню? «Стоимость участия не повышали, она такая же, как и в прошлом году». Плата за участие в конкурсе изначально составляет 50 евро за песню на эстонском языке и 100 евро за песню на иностранном языке. Песни лучше представлять раньше, потому что позже стоимость участия удваивается и составляет 100 и 200 евро соответственно.