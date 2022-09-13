Конкурс Eesti Laul 2023 официально открыт. Новый год приносит и новые изменения, и введенная в прошлом году система четвертьфиналов на этот раз повторяться не будет, пишет Elu24.
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Четвертьфиналов Eesti Laul в этом году не будет! Главный продюсер конкурса: для этого должно быть больше ресурсов
Четвертьфиналов Eesti Laul в этом году не будет! Главный продюсер конкурса: для этого должно быть больше ресурсов
В эфире Raadio 2 главный продюсер конкурса Eesti Laul Томи Рахула сообщил, что сегодня с полудня можно представлять песни на конкурс. «Сегодня день, с которого мы ожидаем песни», – говорит Томи.
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