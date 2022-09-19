ДУЭТ КРУЖЕВА И ШЕЛКА ⟩ Эстонский дизайнер создает великолепные наряды, в которых женщина сразу становится сексуальной

– Ты шьешь много пижам – это любимый вид одежды?

– Пижамный стиль мне импонирует, есть даже пара комплектов на выход. Я считаю, что это просто и элегантно, как я люблю. Но спать я предпочитаю либо в комбинации либо в топе и шортиках: это тонко, минимально и сексуально.

– Считается, что шелк предательски выдает все изъяны в женском теле. Это так?

– Шелк предполагает наличие некой свободы, поэтому изделия не обтягивают тело как вторая кожа, а нежно окутывают. Шелк подчеркивает красоту женского тела. Я вижу это так. Но платья или юбочки светлых оттенков я рекомендую шить в два слоя, хотя бы потому, что ткань тонкая и немного просвечивает.

– Сколько времени уходит на пошив пижамы из шелка?

– Я по своей природе перфекционист, и к своей работе отношусь так же. Поэтому на построение лекал (он нужны для клиентов с нестандартными фигурами), кройку и пошив уходит довольно много времени. Я особое внимание уделяю деталям, например, я сама обтягиваю пуговички шелком в тон пижамы.

Диана Рубине личный архив

– Что-то другое из одежды шьешь тоже?