Таллиннка Диана Рубине шьет модели из шелка. Раньше она работала у топовых эстонских диайзнеров, шила родным и близким подругам, но короновирусный локдаун положил началу ее великому шелковому пути. «Это было время, когда домашняя одежда и пижамы стали намного популярнее вечерних платьев и тем более офисных костюмов. Все сидели дома, но женщинам хотелось уюта и комфорта, но и ощущать себя изящными и миловидными», – вспоминает Диана. И стала шить шелковое нижнее белье,топы и платья, достойные звания произведения искусства. C тех пор количество заказов растет с каждым днем.
ДУЭТ КРУЖЕВА И ШЕЛКА ⟩ Эстонский дизайнер создает великолепные наряды, в которых женщина сразу становится сексуальной
Эстонский дизайнер создает великолепные наряды, в которых женщина сразу становится сексуальной
Диана рассказала, что изделия из шелка – это те вещи, которые только для женщин и про них. Они создают внутреннее настроение, и об этом говорит каждая клентка, кто выбрала шелк. Женщина в шелковом белье или платье ощущает себя по-другому: более уверенной, более красивой, более сексуальной. Как говорит Диана, прикосновение к шелку вызывает исключительно положительные эмоции, так как поверхность этой ткани удивительно мягкая, гладкая и приятная.
Диана Рубине за работой
личный архив
Как шить натуральный шелк? Об этом, о моделях и об уходе за шелковыми изделями рассказала дизайнер Диана Рубине.
На пошив одного комплекта с уже готовой и подогнанной выкройкой у Дианы уходит недели две – заказов очень много. Увидеть и купить комплекты белья, которые она шьет, можно у нее в соцсетях.
– Как ты стала шить?
– Сколько себя помню, я всегда что-то шила. В детстве рисовала одежку для бумажных кукол, потом шила из кусочков ткани наряды для Барби. Позже мама купила швейную машинку «Чайка», и я стала шить что-то для себя. Но никогда серьезно к этому не относилась. Мечтала стать архитектором, но судьба распорядилась иначе.
– Где ты училась?
– Пошла с подружкой за компанию поступать на дизайнера одежды, но взяли на курс технолога. Закончила Рижский техникум, по образованию я технолог швейного производства. А уже гораздо позже закончила курс дизайнера одежды в Tallinna Vanalinna Kunstikeskusв (художественная школа в Таллинне).
Диана Рубине
Мадис Вельтман
– Почему выбрала именно шелк, он ведь очень капризный материал.
– Во-первых, я люблю шелк! Его красоту, эстетичность, легкость. Я получаю удовольствие от работы с красивыми тканями. И капризничает он, только если вы не умеете с ним работать. Конечно, шелк требует к себе особого внимания, как в пошиве так и в уходе. Но он этого достоин. То, как чувствует себя женщина, надевая на тело натуральный шёлк, ни с чем не сравнить. Проверено!
Во-вторых, у нас в магазинах достаточно маленький выбор изделий из натурального шёлка. Ко мне обращались клиентки с просьбой пошить пижаму или платье из шёлка, поэтому свой проект я решила развивать в этом направлении.
– Сама рисуешь фасоны? Что вдохновляет?
– Есть несколько вариантов того, как появляется вещь. Бывает, что возникает образ, под который я подбираю ткань и кружево. А бывает, что вижу ткань и кружево и понимаю, что хочу из этого сделать. Иногда клиентка присылают фото той одежды, которую она хотела бы заказать.
Мне очень нравятся работы дизайнера Carine Gilson, они утончённые, я бы даже сказала, ювелирные. Вот они вдохновляют и пробуждают желание стремиться к совершенству.
– Ты шьешь много пижам – это любимый вид одежды?
– Пижамный стиль мне импонирует, есть даже пара комплектов на выход. Я считаю, что это просто и элегантно, как я люблю. Но спать я предпочитаю либо в комбинации либо в топе и шортиках: это тонко, минимально и сексуально.
– Считается, что шелк предательски выдает все изъяны в женском теле. Это так?
– Шелк предполагает наличие некой свободы, поэтому изделия не обтягивают тело как вторая кожа, а нежно окутывают. Шелк подчеркивает красоту женского тела. Я вижу это так. Но платья или юбочки светлых оттенков я рекомендую шить в два слоя, хотя бы потому, что ткань тонкая и немного просвечивает.
– Сколько времени уходит на пошив пижамы из шелка?
– Я по своей природе перфекционист, и к своей работе отношусь так же. Поэтому на построение лекал (он нужны для клиентов с нестандартными фигурами), кройку и пошив уходит довольно много времени. Я особое внимание уделяю деталям, например, я сама обтягиваю пуговички шелком в тон пижамы.
Диана Рубине
личный архив
– Что-то другое из одежды шьешь тоже?
– Шью и пальто и жакеты, особенно нравятся в стиле Chanel. Работая с такими дизайнерами как Лийн Стейн и Tийна Талумэес, я приобрела опыт пошива вечерних и свадебных платьев, на которые уходит по 40 и более часов ручной работы. Но на данный момент я работаю только с шёлком, и ассортимент достаточно большой, это не только пижамы, но и платья, футболки, блузки, топы, брюки.
– Что из одежды любишь носить сама?
– Интересный вопрос! По настроению, наверное. Чаще ношу брюки, в них удобно, люблю кардиганы, в них уютно, иногда платья, иногда костюмы. Люблю комфортную одежду из натуральных материалов.
Одежда из натурального шелка комфортна в любую погоду, однако требует бережного ухода. Советы Дианы по уходу за шелком
Стирка:
- ручная стирка, без предварительного замачивания, при температуре не выше 30;
- использовать шампунь без красителей или гель для деликатных тканей;
- изделия запрещено выжимать. После стирки встряхните от лишней влаги и положите изделие на полотенце или повесьте на плечики
Глажка:
- утюжить шелковое изделие рекомендуется слегка влажным, на режиме "шелк" с изнаночной стороны;
- кружево утюжить на том же режиме, нежно, не задерживая утюг на одном месте
Запрещается:
- сушка и отжим в стиральной машине;
- сушка на солнце;
- не отбеливать;
- не тереть;
- не распылять на изделие дезодорант и духи
Диана Рубине
личный архив
Если есть возможность отдать вещи в химчистку - отдайте предпочтение этому варианту ухода за изделиями!