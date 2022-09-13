Эта проблема, которая возникает во сне, говорит о риске скорой смерти

Но есть и хорошие новости: возраст сна не является числом, высеченным на камне и потому неизменным. Его можно улучшить очень простыми способами — ложиться и вставать в одно и то же время (не слишком рано и не слишком поздно), спать в темном помещении и регулярно заниматься физкультурой.