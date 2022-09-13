Вероятно, ты уже слышала, что у каждого человека есть три возраста. Первый — это количество прожитых лет, второй — состояние тела, третий — мозга, пишет thevoicemag.ru.
Эта проблема, которая возникает во сне, говорит о риске скорой смерти
Но недавно ученые выяснили, что есть и четвертый параметр — возраст сна.
В разном возрасте люди спят по-разному, и любой доктор знает, что ухудшение качества сна говорит о проблемах со здоровьем. Иногда сложности ночью появляются гораздо раньше первых симптомов недуга: например, болезни Паркинсона часто предшествуют постоянные ночные кошмары — с ними человек может столкнуться за пять-десять лет до манифестации других признаков дрожательного паралича.
22 июля 2022 года в журнале Npj Digital Medicine были опубликованы результаты исследования, которое проводили ученые Стэнфордского, Калифорнийского (США), Технического (Дания) университетов под руководством доктора медицины и эксперта по сну Эммануэля Миньо. Эксперты проанализировали данные 12 тысяч человек, чтобы разработать систему, которая позволит определить возраст сна, а потом на его основе выявить тенденции, связанные со смертностью.
В ходе интервью Эммануэля Миньо спросили, какой вывод из полученных он считает самым важным. Доктор ответил, что ученым удалось выявить одну тенденцию, о которой ранее никто не знал: «Фрагментация сна, когда люди просыпаются несколько раз за ночь менее чем на минуту и не помнят потом об этом, — самый сильный предиктор смертности».
Но есть и хорошие новости: возраст сна не является числом, высеченным на камне и потому неизменным. Его можно улучшить очень простыми способами — ложиться и вставать в одно и то же время (не слишком рано и не слишком поздно), спать в темном помещении и регулярно заниматься физкультурой.