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Находящийся в Армении представитель Эстонии на Евровидении-2022: утром объявили, что где-то была бомбёжка

Кристийна Рейманд Limon.ee
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Находящийся в Армении представитель Эстонии на Евровидении-2022: утром объявили, что где-то была бомбёжка
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Стефан Айрапетян.
Стефан Айрапетян. Фото: Konstantin Sednev

Музыкант Стефан Айрапетян, который снимает свое новое телешоу в Армении, проснулся от тревожных новостей. «Немного испугался, но местные меня успокоили и сказали, что в столице безопасно», – комментирует певец с армянскими корнями, пишет Elu24.

Буквально вчера в Instagram-сторис Стефана можно было увидеть веселые кадры армянских ресторанов и то, как музыкант играет в шахматы в Ереване. Однако сегодня рано утром азербайджанские войска атаковали Армению.

«Сейчас мы находимся в Армении, снимаем программу Stefaniga Armeenias («Со Стефаном в Армении» – прим. ред.), а сегодня утром пришло известие, что где-то была бомбежка», – комментирует тревожную ситуацию Стефан. «Немного испугался, но местные меня успокоили и сказали, что в столице безопасно».

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