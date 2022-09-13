Находящийся в Армении представитель Эстонии на Евровидении-2022: утром объявили, что где-то была бомбёжка

Буквально вчера в Instagram-сторис Стефана можно было увидеть веселые кадры армянских ресторанов и то, как музыкант играет в шахматы в Ереване. Однако сегодня рано утром азербайджанские войска атаковали Армению.

«Сейчас мы находимся в Армении, снимаем программу Stefaniga Armeenias («Со Стефаном в Армении» – прим. ред.), а сегодня утром пришло известие, что где-то была бомбежка», – комментирует тревожную ситуацию Стефан. «Немного испугался, но местные меня успокоили и сказали, что в столице безопасно».