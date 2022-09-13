Музыкант Стефан Айрапетян, который снимает свое новое телешоу в Армении, проснулся от тревожных новостей. «Немного испугался, но местные меня успокоили и сказали, что в столице безопасно», – комментирует певец с армянскими корнями, пишет Elu24.
Для подписчиков
Находящийся в Армении представитель Эстонии на Евровидении-2022: утром объявили, что где-то была бомбёжка
Находящийся в Армении представитель Эстонии на Евровидении-2022: утром объявили, что где-то была бомбёжка
Буквально вчера в Instagram-сторис Стефана можно было увидеть веселые кадры армянских ресторанов и то, как музыкант играет в шахматы в Ереване. Однако сегодня рано утром азербайджанские войска атаковали Армению.
Ключевые слова