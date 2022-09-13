У каждого знака есть своя особенность, заметно отличающая его от других представителей зодиакального круга. Еще древние люди, наблюдая за влиянием космоса и звезд на Землю и ее обитателей, установили связь этих энергий и отразили ее в мифах и легендах. Wday.ru рассмотривает некоторые из них.
Это все правда: стереотипы о знаках Зодиака, которые недалеки от истины – убедитесь сами
Откуда пошли самые популярные стереотипы о знаках Зодиака, рассказала астролог-консультант Татьяна Рубина.
Овен
Наверняка вы замечали, что представители этого знака отличаются агрессивностью и напором. Овен воспринимает мир в качестве агрессивной среды, так как всегда находится в состоянии защиты своего «эго». Миф о созвездии Овна, в честь которого назван знак Зодиака, до сих пор волнует своей трагичностью.
Овен — это баран, спасший царских детей, которых злая мачеха хотела изжить со свету. Мальчика спасти удалось, а девочка погибла. Самого златорунного овна принесли в жертву, а золотое руно было повешено на высокий дуб в священной роще бога войны Ареса (Марса). Сторожил руно дракон, извергающий огонь.
Истина состоит в том, что Овны действительно стремятся помогать другим. Влияние Марсианской энергии делает их агрессивными и напористыми. Торопливость в действиях вызвана архетипическим состоянием жертвы. Ведь нужно все успеть, пока бьется импульс жизни и не занесен роковой клинок. Женщинам, рожденными Овнами, приходится в жизни сложнее, так как мужская огненная марсианская энергия и подсознательный страх обреченной жертвы побуждает их становиться амазонками и отвоевывать место под солнцем.
Телец
В окружении каждого человека есть милейшие создания, рожденные под знаком Тельца. Так как Тельцом управляет Венера (она же Афродита — богиня любви и красоты), то люди Венерианского типа склонны к созданию вокруг себя мягкой и гармоничной атмосферы. Они обаятельны и плодотворны в творчестве и мастерстве.
По легенде, всемогущий бог Зевс (Юпитер) превратился в белого быка и похитил Европу — самую красивую девушку на Земле. Европа стала возлюбленной Зевса. Она славилась красотой и добрым характером. Очевидны качества легендарных богинь у представителей знака Тельца.
Но не стоит забывать и об обратной стороне Тельцов. Символика разъяренного быка является следствием заточения Марса в Тельце, суть — неуправляемая энергия. Истина в том, что в негативном проявлении Телец обладает бешеным и одержимым характером, обуреваемым страстями выше духовных.
Близнецы
Созвездие Близнецов связано с удивительным мифом о трогательной привязанности друг к другу братьев-близнецов Поллукса и Кастора. По легенде, один брат был наделен бессмертием, а другой — смертный. Когда смертный брат Кастор погиб в результате козней, Поллукс сделал выбор следовать за ним в царство Аида, так как братская любовь оказалась сильнее смерти. Зевс, будучи отцом Поллукса, устроил бытие таким образом, что братья могли жить один день в подземном царстве и один на горе Олимп.
Истина в том, что Близнецы не могут долго находиться в инертном состоянии. Им как воздух (Близнецы — это воздушная стихия) необходимы поездки, веселье и разнообразие в жизни. Также эти люди тесно связаны с родственными и братскими отношениями.
Рак
Созвездие Рака связано с одним из подвигов Геркулеса, в котором он должен был убить Лернейскую гидру, на помощь которой пришел Рак. Он укусил Геркулеса в ногу и был раздавлен.
Истина в том, что представители знака Зодиака Рак при чрезвычайных обстоятельствах способны на защиту дома, семьи и близких даже путем больших жертв. Человек может обладать детской непосредственностью, но в экстремальных ситуациях проявить невероятную силу воли.
Эта легенда подтверждает истину о чрезвычайной уязвимости Раков, несмотря на внешний «непробиваемый панцирь». Еще одной характерной чертой Раков является поиск безопасного и надежного тыла. Поэтому символика дома и семьи связана с этим знаком.
Лев
Лев является одним из самых ярких зодиакальных созвездий. Это же качество мы замечаем и у представителей знака, находящихся под управлением звезды по имени Солнце. Самая яркая звезда созвездия Льва — Регул, названная «звездой королей», в три раза больше Солнца.
Истина в том, что данное влияние заметно сказывается на людях, рожденных под знаком Льва. Яркость, тщеславие, артистизм и оптимизм наглядно демонстрируются окружающим. Зачастую можно услышать фразу «Король-Солнце», обращенную именно к представителям этого знака. Они действительно очень любят славу и трудно смиряются с второстепенной ролью. Ведь Солнце не может быть вторым!
Дева
В греческой мифологии созвездие Девы олицетворялось с богиней плодородия Деметрой, держащей в руках созревшие колосья пшеницы. Это символ жатвы и вознаграждения за труд богатым урожаем.
Истина в том, что Девы действительно чрезвычайно трудолюбивы и исполнительны. Поручив им выполнение любой работы, вы можете быть уверены, что дело будет выполнено с большой аккуратностью, педантичностью, методичностью и тщательностью.
Весы
Мифология связывает созвездие Весов с весами богини справедливости Дике, дочерью Зевса и Фемиды. Считалось, что Дике обходила Землю со своими весами и рассказывала отцу о деяниях несправедливых судей и людей. Зевс жестоко карал их за несоблюдение установленных им законов. Глаза Дике были завязаны повязкой, чтобы непредвзято судить о поступках людей. Богиня защищала правду и справедливость.
Такие же качества мы наблюдаем у представителей этого знака — стремление к равновесию, гармонии, порядку и красоте. Весы стремятся разрешать конфликты посредством компромисса. Также истина в том, что среди рожденных под этим знаком больше всего правоведов, адвокатов и дипломатов.
Скорпион
Символ изображается как скорпион: лапы и хвост, в котором жало. Истина в том, что основное свойство людей, рожденных под влиянием созвездия Скорпион в том, чтобы найти слабое место противника и нанести сокрушительный удар. Есть поговорка, что из конфликта со Скорпионом можно выйти только с ножом в спине.
Самая яркая звезда созвездия Скорпиона — Антарес привлекает внимание красноватым блеском. Поэтому люди этого знака любят красный цвет и все его оттенки.
Страстная натура и колоссальная уверенность в себе и в своих силах берет истоки из легенды о Фаэтоне, сыне бога Гелиоса. Юноша переоценил свои силы и погиб, не справившись с огненной колесницей. Но имя его стало бессмертным. Трансформация и выживаемость в критических ситуациях — еще одно свойство Скорпионов. Что не убивает, делает их сильнее.
Стрелец
Мифология связывает созвездие Стрельца с самым мудрым из всех кентавров — Хироном. Он, как и все кентавры, был человеком от головы до пояса, а нижняя часть его тела представляла туловище коня. Он был учителем всех мифических героев и известным мудрецом.
Истина в том, что качества, которыми обладают представители знака Стрельца, сродни качествам прототипа одноименного созвездия. Стратегическое и философское мышление, широкие знания, дальновидность, повышенное чувство справедливости. Эти оптимистические и вдохновляющие личности всегда стоят в авангарде человечества.
Козерог
Козерог — мифическое существо с телом козла и хвостом рыбы. По легенде, сына козы Амалтеи, вскормившей своим молоком Зевса (Юпитера), звали Пан. Однажды беднягу Пана преследовал злой циклоп и малыш в отчаянии сбросился с высокой горы в море.
Кстати, истина в том, что мужчины-Козероги действительно склонны к паникерству и депрессиям. Зевс, будучи молочным братом Пана, спас его. Он наделил его рыбьи хвостом. Качества, которыми обладают Козероги, соответствуют этому образу — самоотверженность, способность к преодолению трудностей и чрезвычайная выносливость.
Водолей
Миф связывает созвездие Водолея с Ганимедом, сыном царя Трои. Он был так красив, что Зевс призвал его на гору Олимп и наградил бессмертием. Он сделал юношу своим виночерпием, возложив на него обязанность подносить амброзию и нектар богам во время их пиршеств. Поэтому на звездных картах созвездие Водолея изображается в виде человека с кувшином, из которого вытекает струя воды.
Уран, управитель знака зодиака Водолей, является символом высшей истины, проливающейся на Землю в виде знаний. Действительно, это люди наделены предчувствием будущего. У них сильная интуиция и чувство внутренней свободы (читайте также: Как отличить интуицию от фантазий: 6 способов развить «чутье»). Они обладают склонностью к принятию нестандартных решений, а также к самоотверженной любви и дружбе.
Рыбы
Согласно мифологии, созвездие Рыб связано с поэтичной легендой о двух влюбленных — Галатеи и Акида. Прекрасную Галатею возжелал ужасный циклоп Полифем. Спасаясь от его преследований, пара бросилась в море и превратилась в двух рыб, связанных богами длинной и широкой лентой — любовью. Это символ мужского и женского начала, всегда стремящийся в разные стороны и разрываемый противоречиями. Что и прослеживается в качествах характера представителей этого знака.
Рыбы, являясь обитателями глубинных вод, проводят связь с подсознанием человека. Людям, рожденным в этом зодиакальном пространстве, характерна любовь к тайнам, секретам, а также к духовным вопросам. Выражена душевная глубина, идеализм, эмпатия. Они способны к пониманию чужого внутреннего мира с помощью сенсорных чувств и дара предвидения.