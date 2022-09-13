Это все правда: стереотипы о знаках Зодиака, которые недалеки от истины – убедитесь сами

Весы

Мифология связывает созвездие Весов с весами богини справедливости Дике, дочерью Зевса и Фемиды. Считалось, что Дике обходила Землю со своими весами и рассказывала отцу о деяниях несправедливых судей и людей. Зевс жестоко карал их за несоблюдение установленных им законов. Глаза Дике были завязаны повязкой, чтобы непредвзято судить о поступках людей. Богиня защищала правду и справедливость.

Такие же качества мы наблюдаем у представителей этого знака — стремление к равновесию, гармонии, порядку и красоте. Весы стремятся разрешать конфликты посредством компромисса. Также истина в том, что среди рожденных под этим знаком больше всего правоведов, адвокатов и дипломатов.

Скорпион

Символ изображается как скорпион: лапы и хвост, в котором жало. Истина в том, что основное свойство людей, рожденных под влиянием созвездия Скорпион в том, чтобы найти слабое место противника и нанести сокрушительный удар. Есть поговорка, что из конфликта со Скорпионом можно выйти только с ножом в спине.

Самая яркая звезда созвездия Скорпиона — Антарес привлекает внимание красноватым блеском. Поэтому люди этого знака любят красный цвет и все его оттенки.