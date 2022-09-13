Скончался 91-летний оскароносный режиссёр Жан-Люк Годар

Годар был одним из самых известных представителей новой волны во французском кино. Среди его фильмов — «На последнем дыхании» (1960), который стал дебютной работой Жан-Поля Бельмондо, «Маленький солдат» (1960), «Безумный Пьеро» (1965), «Карабинеры» (1963), «Две или три вещи, которые я знаю о ней» (1966), «Мужское — женское» (1966). Его последний фильм, «Книга образов», был снят в 2018 году. В 2021 году Годар рассказывал, что готовит еще два фильма: один из них называется «Сценарий» и готовится к выходу на европейском общественном канале Arte. Второй фильм называется «Смешные войны».