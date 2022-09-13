Наш дом — наша крепость, поэтому собственное гнездышко должно быть самым безопасным местом. Однако не все жилье обладает такими свойствами.
Тук-тук, кто там? Экстрасенс назвал самые непригодные дома и квартиры для жизни
Рядом с жилищем должен располагаться небольшой лес или водоем, потому что природа заряжает человека духовной энергией и избавляет от негатива. Такое мнение выразил астролог, экстрасенс и мастер оккультных наук Андрей Харрис. Он отметил, что многочисленные растения рядом с домом помогут жильцам зарядиться энергией жизни и защитят от жизненных невзгод.
«Если вы выбираете жилье в плотной городской застройке, то нельзя выбирать его там, где находятся „муравейники“, — дома с огромным количеством подъездов, где практически через каждый метр стоят дома, кварталы, целые блоки. Так бывает в точках нового строительства. Там жилье брать нельзя, потому что энергия никуда не выходит, люди ссорятся, ругаются. Все это копится и действует разрушительно на вас и вашу семью», — предупредил эксперт.
Где же жить?
Экстрасенс рекомендовал выбирать ту квартиру, из окна которой виднеется большая дорога или трасса. В таких местах существует много движения, энергия циркулируется и прогоняет нечистую силу. Это принесет спокойствие и гармонию в дом, потому что негатив не сможет долго задерживаться в одном месте.
В том числе Харрис крайне не рекомендует покупать жилье рядом с кладбищем или больницей, в таких местах встречаются люди с тяжелыми судьбами. Рядом с ними распространяется негативная энергия, а также именно около захоронений открываются некротические порталы. Наша жизненная сила станет питанием для злых сущностей. Жилец в подобной квартире будет часто ощущать недомогания, слабость и головную боль.
Однако не всегда получается выбрать квартиру, согласно мистическим правилам. Если человек все же стал несчастливым обладателем недвижимости в неблагоприятном месте, то Андрей рассказал о способе чистки атмосферы.
«Заведите небольшую вазочку, в которую вы насыпете соль. Соль является очень мощным защитным инструментом, она отпугивает злых духов и впитывает в себя негатив. Держите соль возле входной двери и меняйте ее раз в три месяца. Старую соль высыпайте на перекрестке, потом насыпайте новую», — рекомендовал специалист.
Это не единственный способ защиты жилья от черной энергии. В борьбе против нечистых сил подойдет сакральный дым из волшебных растений. К таким относится полынь или белый шалфей. Ростки необходимо поджечь, дождаться погашения пламени и обойти всю квартиру с оставшимся развивающимся дымом. Это нейтрализует весь негатив и сделает ауру дома чистой и спокойной.