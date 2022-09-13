Тук-тук, кто там? Экстрасенс назвал самые непригодные дома и квартиры для жизни

Рядом с жилищем должен располагаться небольшой лес или водоем, потому что природа заряжает человека духовной энергией и избавляет от негатива. Такое мнение выразил астролог, экстрасенс и мастер оккультных наук Андрей Харрис. Он отметил, что многочисленные растения рядом с домом помогут жильцам зарядиться энергией жизни и защитят от жизненных невзгод.

«Если вы выбираете жилье в плотной городской застройке, то нельзя выбирать его там, где находятся „муравейники“, — дома с огромным количеством подъездов, где практически через каждый метр стоят дома, кварталы, целые блоки. Так бывает в точках нового строительства. Там жилье брать нельзя, потому что энергия никуда не выходит, люди ссорятся, ругаются. Все это копится и действует разрушительно на вас и вашу семью», — предупредил эксперт.

Где же жить?

Экстрасенс рекомендовал выбирать ту квартиру, из окна которой виднеется большая дорога или трасса. В таких местах существует много движения, энергия циркулируется и прогоняет нечистую силу. Это принесет спокойствие и гармонию в дом, потому что негатив не сможет долго задерживаться в одном месте.