Неприятности окружают на каждом шагу: десять имен, которые притягивают болезни в свою жизнь

Какие имена имеют тяжелую энергетику.

Частая раздражительность и проблемы с ЖКТ возникают у Елен, Никит, Ларис и Максимов, говорят эксперты.

Плохое зрение и постоянная усталость обычно появляется у Матвеев и Валериев.

Проблемы с дыхательной системой и частый кашель бывает у Ольги, Александра и Кирилла.

Серьезные проблемы с сосудами, сердцем и нарушением работы нервной системы возникают у таких имен: Катя, Надя, Леня, Инна, Ксения, Федор.

Болезни эндокринной системы фиксируют у Инги, Виктории, Всеволода, Николая.

Проблемы с поджелудочной и кишечником могут возникнуть у Тамары, Зины, Олега и Владислава.

Какие имена имеют частые проблемы со здоровьем

Ярослав. Мужчины с этим именем аллергики. Люди часто болеют и совсем не могут бороться с вирусами.

Тимур. Молодые люди редко болеют инфекционными заболеваниями, но у Тимура появляются сильные аллергические реакции.

Даша. С детства девушки с этим именем очень часто болеют вирусом, поскольку имеют слабый иммунитет. Также возникают проблемы с ЖКТ, и мучает гастрит.