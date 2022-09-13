Имя каждого человека обладает защитной энергетикой, которая в миг может разрушиться. Как говорят специалисты, есть имена с очень непростыми жизненными ситуациями, пишет «Главред».
Неприятности окружают на каждом шагу: десять имен, которые притягивают болезни в свою жизнь
Какие имена имеют тяжелую энергетику.
Частая раздражительность и проблемы с ЖКТ возникают у Елен, Никит, Ларис и Максимов, говорят эксперты.
Плохое зрение и постоянная усталость обычно появляется у Матвеев и Валериев.
Проблемы с дыхательной системой и частый кашель бывает у Ольги, Александра и Кирилла.
Серьезные проблемы с сосудами, сердцем и нарушением работы нервной системы возникают у таких имен: Катя, Надя, Леня, Инна, Ксения, Федор.
Болезни эндокринной системы фиксируют у Инги, Виктории, Всеволода, Николая.
Проблемы с поджелудочной и кишечником могут возникнуть у Тамары, Зины, Олега и Владислава.
Какие имена имеют частые проблемы со здоровьем
Ярослав. Мужчины с этим именем аллергики. Люди часто болеют и совсем не могут бороться с вирусами.
Тимур. Молодые люди редко болеют инфекционными заболеваниями, но у Тимура появляются сильные аллергические реакции.
Даша. С детства девушки с этим именем очень часто болеют вирусом, поскольку имеют слабый иммунитет. Также возникают проблемы с ЖКТ, и мучает гастрит.
Юля. Женщины с таким именем мучаются от ларингита и фарингита. А еще, зачастую у женщин возникают нервные срывы и депрессия.