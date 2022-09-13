ВЕРХ СОВЕРШЕНСТВА ⟩ Новая капсульная коллекция люксового эстонского бренда Julia Aiste Luxury Design покоряет сердца женщин

Дизайнер призывает проявить себя и совершить внутреннюю трансформацию, выбрать самую красивую версию себя и позволить внутреннему свету засиять во всю мощь. «Способность самовыражения — это наш волшебный инструмент, у которого есть прекрасный побочный эффект. Это внутренняя трансформация и способность исцеления на ментальном уровне. Будь той, кем ты заслуживаешь быть. Смелой и ультраженственной. Игра контрастов – страсть и сдержанность. Это прекрасная история превращения гусеницы в обворожительную бабочку — вчерашней тебя в твою самую красивую и лучезарную версию», - воодушевлённо комментирует новую коллекцию дизайнер и основательница бренда Юлия Айсте. Новая модная коллекция осень-зима 2022-2023 выполнена в дуэте черного и бежевого шампань. Черный - это сильный самостоятельный цвет, символизирующий потайные желания, силу, власть, роскошь и изысканность. Это самый глубокий, насыщенный и элегантный цвет из всех имеющихся в цветовой палитре. Он, как никакой другой цвет, способен подчеркнуть красивые, чувственные и женственные линии и силуэты.

Оттенок бежевый шампань, с другой стороны, является зависимым нейтральным и теплым тоном. Он символизирует надежность, простоту, элегантность и обладает успокаивающим эффектом. Союз этих двух контрастных по своей природе цветов проявляется в таинственно-искрящейся и изящной симфонии элегантности и шика. В новой коллекции можно наблюдать женственные силуэты, асимметричные линии, контрастирующие с классическим элегантным кроем, легкие и струящиеся ткани - итальянский шелк премиального качества, атлас, шифон, шерсть, кашемир, чёрный фатин, декорированным элегантными точками, таинственно-соблазнительные и гипнотизирующие кружевные детали, словом все то, что издавна является символом роскоши и утончённости и влияет на манеру поведения женщины. Дополняют коллекцию элегантные украшения – декоративные ленты, символизирующие свободу и полностью проявленное Я.



Дизайнер Юлия Айсте, создавая эту эксклюзивную капсульную коллекцию, транслирует идею «меньше - значит, больше», то есть качество превыше количества. Капсульная коллекция — это минимальное количество вещей премиального качества, выполненных в классическом вневременном стиле и идеально сочетающихся между собой для создания готовых безупречных и разнообразных образов. Это до мелочей продуманная и отполированная до совершенства капсула от кутюр, 2 в 1, с готовыми фирменными образами JU (аббревиатура бренда). Такой подход становится чрезвычайно актуальным в современном мире, где время, скорость, осознанность и разумное потребление играют значительную и решающую роль на всей нашей планете.