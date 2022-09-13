Популярный психолог Михаил Лабковский скоро расскажет в Таллинне, как удачно выйти замуж

5 октября в 19:00 в ЦРК состоится лекция-консультация по психологии: «Отношения в паре: встреча, загс и всё-всё-всё…» от Михаила Лабковского.

– Почему у одних личная жизнь складывается хорошо, а у других отсутствует как данность или напоминает бесконечные военные действия.

– Почему свидания не перетекают в длительные отношения, а «тот самый» человек так и не встречается.

– Почему одни выходят замуж или женятся, а другие так и остаются в статусе любовников или любовниц.

Поговорим про отношения в паре со всеми остановками: о том, что такое здоровые отношения в паре – отношения без истерик, ревности, конфликтов и отстаивания прав и свобод. О том, что нужно для таких отношений. О том, как распрощаться наконец с выражением «за отношения надо бороться» и перестать спасать то, что спасению не подлежит.

О том, как перестать «улучшать» себя, чтобы понравится человеку, который не обращает на вас никакого внимания. О том, почему после свадьбы отношения не приносят радости и куда уходит секс.

Как писал Лев Николаевич Толстой, «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Так же на встрече состоится презентация новой долгожданной книги «Люблю и понимаю. Как растить детей счастливыми (и не сойти с ума от беспокойства)».