ВИДЕО ⟩ «На хобби можно зарабатывать!» Таллиннка шариковой ручкой нарисовала себе персональную выставку

Сначала Ксения нарисовала величественного тигра, затем – змею, которая своим внешним видом просто завораживает. А потом так увлеклась, что и сама не заметила, как все двенадцать животных – символов китайского гороскопа – были готовы. Каждая работа реалистична и детально прописана.

Ксения Миткевич рисовать любит с раннего детства. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Конечно, создание материала для своей первой персональной выставки заняло немало времени. На один только рисунок змеи, чтобы передать шероховатость ее чешуйчатого покрова, ушло три недели.

Попотеть пришлось и над другими животными, ведь художница старательно выводит детали – каждый усик, каждую шерстинку.

Рисунки, которые вошли в экспозицию «Китайский гороскоп» Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Ксения окончила Таллиннский университет, теперь она – дипломированный преподаватель искусств. Днем работает в художественной фирме Artproof, а по вечерам ведет кружок рисования в студии «Валерис» в центре «Линдакиви». Впрочем, рисованием занято и все свободное время, ведь у Ксении всегда много заказов.

Люди узнают о художнице через социальные сети и сарафанное радио. В основном заказывают портреты своих домашних животных или какие-то интерьерные картины. Диапазон работ очень широк, в прошлом году, например, Ксения акрилом расписывала на заказ елочные игрушки.

Художница признается, что иной раз даже не успевает взять все заказы, а своим ремеслом вполне может себя прокормить.

Фото: Из личного архива