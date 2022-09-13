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Больше миллиона дизлайков за двое суток: новую чернокожую «Русалочку» от Disney захейтили в Сети

Limon.ee
Больше миллиона дизлайков за двое суток: новую чернокожую «Русалочку» от Disney захейтили в Сети
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Дисней
Дисней Фото: Shutterstock

Disney опубликовала трейлер новой "Русалочки" с чернокожей актрисой в роли Ариэль – Холли Бейли. Фильм выйдет в мае 2023-го.

За двое суток Disney побил свои рекорды. Трейлер с темнокожей главной героиней посмотрело уже почти 8 млн человек. При этом видео набрало почти 1 млн дизлайков.

Скриншот из нового тизера "Русалочка"
Скриншот из нового тизера "Русалочка" Фото: Youtube скриншот

Многие зрители раскритиковали кастинг Disney, увидев желание студии привлечь к себе внимание за счет цвета кожи главной героини.

Однако в компании заверили, что производство самого фильма происходит на Карибах, отсюда и цвет кожи главной героини. В новом фильме появятся новые песни и даже обещают уделить больше внимания принцу, дав ему сольную партию.

 

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