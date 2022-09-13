Disney опубликовала трейлер новой "Русалочки" с чернокожей актрисой в роли Ариэль – Холли Бейли. Фильм выйдет в мае 2023-го.
Больше миллиона дизлайков за двое суток: новую чернокожую «Русалочку» от Disney захейтили в Сети
Больше миллиона дизлайков за двое суток: новую чернокожую «Русалочку» от Disney захейтили в Сети
За двое суток Disney побил свои рекорды. Трейлер с темнокожей главной героиней посмотрело уже почти 8 млн человек. При этом видео набрало почти 1 млн дизлайков.
Многие зрители раскритиковали кастинг Disney, увидев желание студии привлечь к себе внимание за счет цвета кожи главной героини.
Однако в компании заверили, что производство самого фильма происходит на Карибах, отсюда и цвет кожи главной героини. В новом фильме появятся новые песни и даже обещают уделить больше внимания принцу, дав ему сольную партию.