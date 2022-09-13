Больше миллиона дизлайков за двое суток: новую чернокожую «Русалочку» от Disney захейтили в Сети

За двое суток Disney побил свои рекорды. Трейлер с темнокожей главной героиней посмотрело уже почти 8 млн человек. При этом видео набрало почти 1 млн дизлайков.

Скриншот из нового тизера "Русалочка" Фото: Youtube скриншот

Многие зрители раскритиковали кастинг Disney, увидев желание студии привлечь к себе внимание за счет цвета кожи главной героини.