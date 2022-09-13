Испанцу грозит штраф, если он не заберет из больницы ампутированную ногу

Администрация клиники Бидасоа попросила пациента, чтобы тот забрал ампутированную ногу в течение десяти дней или оплатил счет за ее утилизацию. Директор местного похоронного бюро Карлос Фернандес рассказал, что такие случаи в Испании не редкость. «Когда человеку ампутируют конечность, больницы заставляют пациентов брать на себя ответственность за ее дальнейшую судьбу», – подчеркнул он.