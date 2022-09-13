В испанской больнице мужчине ампутировали конечность, однако он не торопиться ее забирать. Если в ближайшее время он этого не сделает, ему грозит штраф в размере 1 500 долларов, пишет британский таблоид The Daily Mail.
Испанцу грозит штраф, если он не заберет из больницы ампутированную ногу
Испанцу грозит штраф, если он не заберет из больницы ампутированную ногу
Администрация клиники Бидасоа попросила пациента, чтобы тот забрал ампутированную ногу в течение десяти дней или оплатил счет за ее утилизацию. Директор местного похоронного бюро Карлос Фернандес рассказал, что такие случаи в Испании не редкость. «Когда человеку ампутируют конечность, больницы заставляют пациентов брать на себя ответственность за ее дальнейшую судьбу», – подчеркнул он.
В больнице журналистам рассказали, что медики в течение нескольких месяцев пробовали дозвониться до пациента, однако тот не отвечал. Теперь данным вопросом, вероятно, займутся правоохранители.