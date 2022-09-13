Отвезли в лес и расстреляли: адвокат Жорин рассказал о странной смерти продюсера МакSим

Тот некоторое время назад перестал выходить на связь, а затем был найден в морге одной из больниц Ленобласти. По сообщениям врачей, у 43-летнего мужчина случился инсульт. По словам единственной родственницы менеджера, он никогда не жаловался на сердце.

О странной смерти написал в своем блоге известный адвокат Сергей Жорин. По его словам, причины смерти Юрия «оставляют много вопросов». Жорин рассказал о давнем конфликте певицы МакSим с бывшим продюсером, который даже перерос в суд. Тогда Жорин представлял интересы Алексеева, а МакSим проиграла. Вскоре после этого в 2014 году на жизнь Юрия было совершено покушение. Неизвестные затолкали его в машину в районе аэропорта Шереметьево, после чего отвезли в лес и расстреляли. По словам Жорин, Юрий был прооперирован врачами Боткинской больницы, «из него извлекли несколько пуль».

«Под видом организации концерта его пригласили в Москву, где по прилёту, прямо в аэропорту затолкали в машину, отвезли в лес и расстреляли из травматического оружия. Виновные были установлены, привлечены к ответственности, но Юрий перестал давать интервью и упоминать МакSим. На днях он был найден мертвым, причины смерти оставляют много вопросов», - говорит Жорин.