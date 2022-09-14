Мужчины рассказали о десяти самых ужасных вещах, которые могут сделать женщины во время секса

"Я знаю, что это не так уж и плохо, но однажды занимался оральным сексом с девушкой (теперь она моя невеста)... Она крайне неуклюжа в общении. Я посмотрел на неё, и она решила помахать мне рукой в ответ. Я рассмеялся, а она покраснела, как свёкла. Чуть не убило всё настроение", — chadmonsterfucker.