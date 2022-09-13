Дорого и богато: Яна Рудковская опубликовала свадебные фото

Яна Рудковская и Евгений Плющенко познакомились в 2008-м на Трафальгарской площади в Лондоне. Свадьбу влюбленные сыграли в следующем году. За время брака у пары появилось двое детей. Старший сын звезд Александр, более известный как Гном Гномыч, является профессиональным спортсменом. Младший ребенок пары Арсений появился путем суррогатного материнства с 2020-м.

12 сентября Яна и Евгений отпраздновали годовщину свадьбы. В личном Инстаграме продюсер трогательно поздравила мужа и опубликовала архивные фото с ним. «Сегодня 13 лет со дня нашей свадьбы и 5 лет с момента нашего венчания. Сегодня мы отмечаем с Женей кружевную свадьбу — это тринадцатилетие жизни в браке. Символ кружевной свадьбы — кружево, которое говорит о том, что на 13-м году необходимо особенно ценить брак, потому что он такой же тонкий как кружево. А еще эту годовщину называют лавандовой», — написала Рудковская в социальных сетях (орфография и пунктуация авторов здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.).