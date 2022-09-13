СТРАШНОЕ ФОТО ⟩ Виктория Боня пожаловалась на самочувствие во время восхождения на Эверест

Несколько месяцев назад телеведущая Виктория Боня начала подготовку к восхождению на гору Манаслу. Это главная гора в Гималаях, высота которой достигает 8156 метров. Звезда проходила курс капельниц, а также активно занималась спортом. Сегодня она впервые за долгое время вышла на связь и пожаловалась на плохое самочувствие.

Виктория опубликовала фото без макияжа и фильтров и пожаловалась на горную болезнь. «Реальность моего пребывания в горах без преукраски… Пять дней без душа, страшная головная боль, отек всего тела включая мозг. И бессонные ночи…», — написала теледива в социальных сетях (орфография и пунктуация авторов здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.). Она также поделилась снимками с горным пейзажем и добавила, что все негативные симптомы горной болезни меркнут по сравнению с красотами Манаслу: «Видеть это своими глазами и ощущать вибрации и энергию этой мощи несравнимо ни с чем на свете!!! Я не спала уже пять дней и это только начало… Но когда видишь эту божественную красоту, ощущаешь ее каждой клеточкой, то сразу забываешь про все побочные эффекты горной болезни».