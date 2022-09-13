Солистка группы «2Маши» Мария Шейх впервые появилась на публике после реанимации и комы

Солистка группы «2Маши» тогда решилась на откровенность. Ведь еще бы немного и ее ввели в кому, а там непонятно, выдержал бы ее организм тяжелые нагрузки или нет. «Один шаг от комы. Временная слепота, сводившая меня с ума. Мне пришлось заново учиться ходить, сидеть, есть – все с нуля. Я родилась третий раз и то, что я жива – настоящее чудо», – говорила Маша в августе.

Но все обошлось – певица прошла курс реабилитации и сейчас постепенно начинает выходить к публике. Так, 10 сентября она приехала на концерт своего продюсерского проекта Евы Власовой, с которой давно дружит. Шейх вышла на сцену, чтобы поддержать коллегу, и исполнила трек «Тихая гавань». А перед выступлением Ева рассказала собравшимся в зале поклонникам о том, как узнала о случившемся с коллегой несчастье, и какие слова пришли ей в тот момент в голову. Из них и родилась эта песня.

Мероприятие стало первым публичным появлением Маши за последние месяцы. Она призналась, что бесследно ее травма не прошла и показала шрам на лбу. Поведала она и о проблемах со зрением, теперь ей необходимо носить темные очки. «После травмы моя жизнь перевернулась полностью и претерпела изменения во всех сферах. У меня поменялось мышление, окружение, отношение к людям и жизни, а также взгляды на музыку. Ничего не происходит просто так. Иногда с человеком случаются события, и благодаря им он понимает то, что должен был понять раньше», – заявила Шейх.