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Стало известно о страшном диагнозе Софии Ротару

Limon.ee
Стало известно о страшном диагнозе Софии Ротару
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София Ротару
София Ротару Фото: Mihkel Maripuu

Эксперт объяснил, почему певица живет в Крыму, пишет Topnews.

О состоянии здоровья рассказал музыкальный критик Сергей Соседов. «У Сони эмфизема легких, ей показан только крымский климат. В Киеве ей жить очень тяжело, а в Москве – и подавно. Она здесь задыхалась всегда. Поэтому в Крыму всегда жила», – рассказал Соседов порталу Prozvezd.

Напомним, в пригороде Ялты у Ротару есть роскошный особняк, она также является владелицей бутик-отеля Villa Sofia, который расположен в центре Ялты. У певицы есть и шикарные квартиры в Москве и Киеве, а также 3-этажный особняк недалеко от Киева.

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