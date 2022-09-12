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Венеция-2022: выбираем лучший образ кинофестиваля

Limon.ee
Венеция-2022: выбираем лучший образ кинофестиваля
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Алессандра Амбросио.
Алессандра Амбросио. Фото: babiradpicture/F.Altmann/SIPA

79-й Венецианский кинофестиваль подошел к концу. После подведения кинематографических итогов традиционно предлагаем подвести модные. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала все самые яркие и запомнившиеся наряды с красной дорожки – осталось выбрать главный образ фестиваля.

Обсуждаемых нарядов в этом году снова хватало. Все говорили об обнаженной спине Тимоти Шаламе и платье-трибьюте Мэрилин Монро, в котором на премьеру «Блондинки» пришла Ана де Армас. Наравне с архивными нарядами, которых было особенно много на церемонии открытия, еще одним трендом Венеции стал черный минимализм – квинтэссенцией был образ Ирины Шейк в платье-комбинации. Но, конечно, и заскучать публике не дали: были и перья, и пышные юбки, и шлейфы.

Чей образ вам нравится больше всего?

Мариякарла Босконо в Jean Paul Gaultier x Glenn Martens
Мариякарла Босконо в Jean Paul Gaultier x Glenn Martens Фото: Ottavia Da Re/SIPA
Алессандра Амбросио в Ermanno Scervino
Алессандра Амбросио в Ermanno Scervino Фото: babiradpicture/F.Altmann/SIPA
Мэдисин Риан в Armani Privé
Мэдисин Риан в Armani Privé Фото: Laurent VU/SIPA
Кейт Бланшетт в Schiaparelli
Кейт Бланшетт в Schiaparelli Фото: Paolo Cotello/IS/MPI/Capital Pictures
Джоди Тернер-Смит в Balmain
Джоди Тернер-Смит в Balmain Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress
Тимоти Шаламе в Haider Ackermann
Тимоти Шаламе в Haider Ackermann Фото: Rocco Spaziani
Тейлор Расселл в Balenciaga
Тейлор Расселл в Balenciaga Фото: Rocco Spaziani
Оливия Уайлд в Gucci
Оливия Уайлд в Gucci Фото: Paolo Cotello/IS/MPI/Capital Pic
Ирина Шейк в Pinko
Ирина Шейк в Pinko Фото: Paolo Cotello/IS/MPI/Capital Pic
Пенелопа Крус в Chanel
Пенелопа Крус в Chanel Фото: Simone Comi / IPA/SIPA
Фархана Боди в Geyanna Youness
Фархана Боди в Geyanna Youness Фото: Simone Comi / IPA/SIPA
Тильда Суинтон в Haider Ackermann
Тильда Суинтон в Haider Ackermann Фото: Simone Comi / IPA/SIPA
Наташа Поли в Dolce & Gabbana
Наташа Поли в Dolce & Gabbana Фото: Simone Comi / ipa-agency.net
Ана де Армас в Louis Vuitton
Ана де Армас в Louis Vuitton Фото: imageSPACE
Тесса Томпсон в Schiaparelli
Тесса Томпсон в Schiaparelli Фото: ANDREAS SOLARO
Эльза Хоск в Helsa
Эльза Хоск в Helsa Фото: Laurent VU
Джулианна Мур в Dior
Джулианна Мур в Dior Фото: Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA
Росио Моралес в Armani Privé
Росио Моралес в Armani Privé Фото: Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA
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