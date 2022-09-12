Венеция-2022: выбираем лучший образ кинофестиваля

Обсуждаемых нарядов в этом году снова хватало. Все говорили об обнаженной спине Тимоти Шаламе и платье-трибьюте Мэрилин Монро, в котором на премьеру «Блондинки» пришла Ана де Армас. Наравне с архивными нарядами, которых было особенно много на церемонии открытия, еще одним трендом Венеции стал черный минимализм – квинтэссенцией был образ Ирины Шейк в платье-комбинации. Но, конечно, и заскучать публике не дали: были и перья, и пышные юбки, и шлейфы.